Een week na het ontslag van Christian Horner als teambaas bij Red Bull lekken nog steeds meer details over zijn gedwongen vertrek uit. Zo zou Red Bull-adviseur Helmut Marko een sleutelrol hebben gespeeld bij het ontslaan van de Brit. Ook overwoog Red Bull-baas Oliver Mintzlaff naar verluidt al vanaf de GP Oostenrijk om Horner de laan uit te sturen.

Na twintig jaar trouwe dienst beleefde Christian Horner vorig week ineens zijn laatste werkdag als teambaas van Red Bull. Het ontslag van de Brit kwam voor hemzelf ‘als een schok’, zo vertelde hij in zijn afscheidsspeech aan de werknemers van de Oostenrijkse renstal. Niet voor iedereen bij Red Bull kwam het vertrek van Horner echter als een verrassing. Het Duitse BILD meldt dat Oliver Mintzlaff, directeur van Red Bull Oostenrijk, al wekenlang overwoog om de Brit de laan uit te sturen.

Mintzlaff had naar verluidt zelfs al tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk, de thuisrace van Red Bull, een vergadering met aandeelhouders Chalerm Yoovidhya en Mark Mateschitz over een eventueel vertrek van Horner. Ook adviseur Helmut Marko zou daarbij aanwezig zijn geweest. De maandag voorafgaand aan het ontslag van Horner kwamen de kopstukken weer bij elkaar, dit keer via Zoom. Mintzlaff zou toen naar verluidt hebben medegedeeld Horner te willen ontslaan, en kreeg van Yoovidhya en Mateschitz ook toestemming.

Mekies

Horner kreeg zelf die dinsdag erna al meteen, van Marko en Mintzlaff in een hotel in Londen, te horen dat zijn tijd bij Red Bull erop zat. Eerder gaf Horner, volgens hetzelfde BILD, al op aandringen van aandeelhouder Yoovidhya zijn leidinggevende functie over de marketingafdeling op. De voormalig Britse teambaas van Red Bull is inmiddels al opgevolgd door Laurent Mekies. De Fransman ging tijdens een filmdag van de Oostenrijkse renstal op Silverstone vorige week meteen aan de slag.

