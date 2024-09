McLaren teambaas, Andrea Stella, heeft eerder deze week aangegeven dat Oscar Piastri bereid is om teamgenoot Lando Norris te ondersteunen als dat nodig is. Vandaag heeft Piastri deze bereidheid bevestigd. Piastri heeft verklaard dat hij klaar staat om Norris te helpen en dat hij zal doen wat nodig is.

Bereidheid om te helpen

Piastri heeft in recente races al aangegeven bereid te zijn om te helpen, indien het team hierom zou vragen. “Het is nooit gemakkelijk voor een coureur om zulke verzoeken te accepteren, maar het grotere plaatje is belangrijker dan alleen mezelf. Mijn doel is om de beste resultaten te behalen en veel punten te scoren. Als er een manier is om Norris te helpen om punten te scoren, dan zal ik dat doen.”

Verschil met Monza

“De inhaalactie in Monza was ideaal voor mij omdat het me in een winnende positie bracht”, heeft Piastri verklaard. Op de vraag waarom Norris verrast was in Monza, heeft Piastri aangegeven dat ze vrij waren om elkaar te racen. “De uitkomst van mijn inhaalactie was niet ideaal voor Norris, maar we waren op dat moment vrij om elkaar te racen.”

Volgens de Australiër zullen sommige dingen vanaf nu anders worden aangepakt, maar is er nog wel enigszins ruimte voor flexibiliteit. Ook moet er binnen het team nog besproken worden hoe ze zullen reageren op bepaalde situaties. “Het zou geen ideale situatie zijn voor het team als ik, zelfs met een voorsprong van 10 seconden, moet inhouden. Als het team me vraagt om dat te doen, zal ik me daaraan houden. Uiteindelijk willen we dit soort situaties natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Ook zijn we het er allemaal over eens dat als één coureur het hele weekend beter presteert, dat ook beloond moet worden,” aldus Piastri.

