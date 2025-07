McLaren-CEO Zak Brown vertelt dat zijn team de aanpak van de interne titelstrijd tussen Oscar Piastri en Lando Norris niet zal veranderen. Met nog twaalf races te gaan dit seizoen, liggen de McLaren-coureurs ver voor op de rest van het veld in het coureurskampioenschap. Van Brown mogen de twee teamgenoten echter zelf bepalen wie uiteindelijk de titel pakt, als het onderlinge gevecht maar wel netjes blijft.

Oscar Piastri en Lando Norris staan als de nummers één en twee in het coureurskampioenschap op eenzame hoogte. De nummer drie, Max Verstappen, staat namelijk 61 WK-punten achter op Norris, terwijl tussen de McLaren-teamgenoten zelf maar een verschil van acht punten zit. Het lijkt er daardoor op dit moment sterk op dat de wereldbeker meegaat naar Woking, maar wie van de twee McLaren-coureur trekt er straks aan het langste eind?

Volgens CEO Zak Brown moeten Piastri en Norris dat laatste vooral zelf uitvechten. McLaren is namelijk niet van plan om de zogenoemde Papaja-regels, met als belangrijkste dat er geen contact op de baan tussen de twee coureurs mag zijn, in stand te houden. “Het zijn nog altijd dezelfde regels”, legt Brown uit tegenover de media. “Race hard tegen elkaar, race netjes tegen elkaar en probeer zoveel mogelijk punten te pakken voor het team. Dan is het aan hen om te beslissen wie er voor ligt.”

‘Zullen goede teamgenoten blijven’

Alleen in Canada ging het tot nu toe echt mis tussen Piastri en Norris. De Brit probeerde in de slotfase van de race zijn Australische teamgenoot in te halen voor plek vier, maar botste in plaats daarvan op de achterkant van Piastri’s MCL39. Norris lag vervolgens uit de race. Toch heeft het incident de relatie tussen de twee niet al te veel veranderd, onthult Brown.

“Hun relatie is fantastisch. We hebben veel tijd en moeite gestoken in het opbouwen van ons team en de chemie binnen het team, en dat begint bij de coureurs”, legt de Amerikaan uit. “Hoe ze Canada ook hebben aangepakt, hoe ze zich hebben gedragen, ik zie daardoor geen reden waarom ze niet tot het einde toe een grote strijd kunnen leveren. Moge de beste winnen en ik weet zeker dat ze elkaar de hand zullen schudden en feliciteren. Natuurlijk willen ze allebei winnen, maar ik zie geen reden waarom ze, gezien hun persoonlijkheden en de manier waarop ze racen, geen goede teamgenoten kunnen blijven.”

