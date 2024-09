Lando Norris schept duidelijkheid over de nieuwe teamorder-regels van McLaren. Donderdagochtend vertelde teambaas Andrea Stella dat de Britse renstal vanaf de GP van Azerbeidzjan wil ingrijpen wanneer Oscar Piastri punten weg dreigt te snoepen van zijn teamgenoot. Echter, volgens Norris gelden deze regels vooral voor de lagere posities. De Britse coureur wil niet het gevoel hebben dat hij de titel in de schoot geworpen krijgt.

LEES OOK: Kiest McLaren eindelijk eerste coureur? ‘Piastri is bereid om Norris te laten winnen’

“Als een coureur het beter doet dan ik, dan is het aan mij om beter te presteren,” zei Lando Norris donderdag tegen de media in Bakoe. Ondanks de nieuwe teamorder-regels van McLaren wil Norris niet dat zijn teamgenoot hem zomaar voorbij laat komen. “Ik hoef het kampioenschap niet cadeau te krijgen. Natuurlijk is het altijd geweldig om de titel te pakken, maar op de lange termijn is dat niet hoe je wilt winnen.”

Strijd met Piastri

“Ik wil winnen door te vechten,” voegde Norris eraan toe. “Door Max (Verstappen, red.) te verslaan, door mijn concurrenten te verslaan en door te bewijzen dat ik de snelste ben.” Norris legde uit dat de teamorder-regels vooral betrekking hebben op ‘de lagere posities’. Een raceoverwinning hoeft hij niet van teamgenoot Oscar Piastri af te pakken. “Als hij heeft gevochten voor een zege en het verdient om te winnen, dan moet hij ook winnen,” aldus de Engelsman.

LEES OOK: Huh? Lando Norris rijdt een rondje op Silverstone in Lego-auto

Verder heeft McLaren duidelijkere regels opgesteld wat betreft het vechten op de baan. “Op sommige momenten is het gewoon niet verstandig om de strijd met elkaar aan te gaan,” aldus Norris. “In de eerste ronde al elkaars positie willen afpakken, kan alleen maar misgaan,” doelde hij op de openingsfase van de GP van Italië. Volgens Norris had de uitslag van die race er met de nieuwe teamorder-regels anders uitgezien. “De tweede en derde plaats zouden zijn omgewisseld,” besloot hij.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!