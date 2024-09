De ingenieurs van McLaren en de meesterbouwers van Lego hebben de handen ineengeslagen voor een bijzonder project: een levensgroot model van de McLaren P1-supercar. Vorige week zag het plastic racemonster het levenslicht. Dankzij 768 motortjes kan het gevaarte nog rijden ook! Lando Norris stapte achter het stuur van deze gigantische Lego-set voor een rondje op het circuit van Silverstone.

“Het rijdt best oké!”, roept Lando Norris terwijl hij zijn Lego-McLaren door de eerste bochten trekt. De Formule 1-coureur moet enigszins voorzichtig zijn; het kostte de meesterbouwers van Lego ruim achtduizend uur om deze replica – gemaakt van 342,817 blokjes – in elkaar te zetten. Anders dan de gemiddelde Legoset is de auto voorzien van een werkend stuurmechanisme en een elektrische batterij, zodat deze een hele ronde over het circuit van Silverstone kan rijden.

Bekijk de beelden hieronder:



