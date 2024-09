Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella reist het team met een nieuwe set regels naar de GP van Azerbeidzjan. De afgelopen maanden weigerde de Britse renstal onderscheid te maken tussen coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, ondanks het feit dat Norris kans maakt op zijn eerste wereldtitel bij de coureurs. Stella geeft toe dat McLaren nu echt voor beide kampioenschappen wil vechten, en dat Piastri inmiddels bereid is om zijn teamgenoot te laten winnen.

“We zijn nog steeds vastbesloten om te winnen, maar we willen dat wel op de juiste manier doen,” zei Andrea Stella donderdag tegen BBC. “Natuurlijk zijn we bereid om Lando (Norris, red.) te steunen, maar we willen onze principes daarbij niet opzijschuiven. McLaren heeft sportiviteit en teambelang hoog in het vaandel staan, en dan moet je ook eerlijk zijn tegenover beide coureurs. Echter, een situatie zoals in Monza, waarbij we vanaf P1 en P2 vertrekken maar als P1 en P3 uit de chicane komen, kunnen we ons niet veroorloven.”

Stella legt uit dat McLaren drie doelstellingen heeft na de Grand Prix in Monza: “Ten eerste moeten we ervoor zorgen dat wat er op de baan gebeurt niet ten koste gaat van het team,” aldus de Italiaan. “Ten tweede moeten we beide kampioenschappen proberen te winnen, met twee toegewijde coureurs. En ten slotte willen we voorkomen dat we op een roekeloze manier winnen. Deze regels zijn bepalend voor hoe we gaan racen.”

Eindelijk een eerste coureur?

Deze nieuwe regels hebben grote gevolgen voor Oscar Piastri. Volgens de McLaren-teambaas is ook de Australiër inmiddels bereid om overwinningen op te offeren voor zijn teamgenoot. “Ik vroeg hem: ‘Zou je een overwinning willen opgeven?'”, onthulde Stella. “Hij antwoordde: ‘Het zou pijnlijk zijn, maar als dat het juiste is om te doen, dan doe ik het.’ We zijn allemaal ingesteld op de overwinning.”

Toch zijn er grenzen aan het aanwijzen van een ‘eerste coureur’. “Het is oké om af en toe door je teamgenoot gesteund te worden, maar je wilt niet systematisch de uitslag van een race beïnvloeden”, besloot Stella. “Dat is niet hoe McLaren wil winnen, en ook niet hoe Norris wil winnen. Als ik het hem zou vragen, zou hij zeggen: ‘Ik voel me op mijn gemak als ik in Abu Dhabi een paar punten mis die ik had kunnen pakken door bepaalde acties, maar als die acties op dat moment niet goed waren, dan heb ik daar vrede mee. We blijven sterk als team, het team is stabiel, en we proberen het volgend jaar opnieuw.'”

