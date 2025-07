Alain Prost vertelt hoe hij een sleutelrol speelde in Oscar Piastri’s opmars naar de Formule 1. De tegenwoordige McLaren-coureur was eerder onderdeel van het opleidingsprogramma van Renault, en heeft daar Prost mede voor te danken. De Fransman zag Piastri’s talent al vroeg, en herkent zelfs zijn eigen rijstijl terug in de acties van de Australiër op de baan.

Oscar Piastri is met de leiding in het coureurskampioenschap en al zeven Grand Prix-zeges op zijn naam niet meer uit de Formule 1 weg te denken, maar het had niet veel gescheeld of de Australiër had de raceklasse helemaal niet gehaald. Viervoudig wereldkampioen Alain Prost onthulde onlangs op het Goodwood Festival of Speed hoe hij een sleutelrol speelde in de beginnende carrière van de tegenwoordige McLaren-coureur.

“Ik ken Oscar veel beter (dan Norris, red.), omdat ik degene was die Renault overtuigde om hem op te nemen in hun opleidingsprogramma lang geleden”, vertelt Prost. “Dat wilden ze toen niet.” De Fransman was al vroeg onder de indruk van Piastri. “Ik had hem al zien rijden in de Formule 3, of zelfs Formule 4, en daarna in de Formule 2.” De Australiër bleef tot eind 2022 bij Alpine, voordat hij de overstap maakte naar McLaren.

Zelfde rijstijl als Prost

Prost doet de rijstijl van de jonge Australiër aan zijn eigen manier van rijden denken. “Ik hou van de manier waarop hij rijdt, een beetje zoals ik. Hij denkt na over wanneer hij het juiste moment kiest om in te halen en gaat daardoor net wat sneller te werk”, voegt de oud-wereldkampioen toe. “Ik mag hem wel. Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren, maar dit soort coureurs kunnen zich normaal gesproken goed blijven ontwikkelen. Sommige coureurs, wanneer het op rijvaardigheid aankomt, blijven soms hangen op een bepaald niveau.”

