Mark Webber en zijn vrouw Ann Neal begeleiden WK-leider Oscar Piastri al sinds 2017, hoewel de voormalig coureur naar eigen zeggen nooit van plan was manager van welke coureur dan ook te worden. Een samenloop van omstandigheden leidde echter tot de samenwerking met Piastri, zo vertelt hij tegen FORMULE 1 Magazine.

Webber wist als Australiër dat Piastri een jonge, talentvolle landgenoot was. Via een gezamenlijke kennis kwamen ze toevallig met elkaar in contact. “Mijn voormalig fysiotherapeut werkte met Oscar, die reed toen in de Formule 4. Ann en ik hadden geen ambitie coureurs te managen, maar Oscars vader vroeg ons of we konden helpen Oscar door de opstapklassen te loodsen met goede begeleiding”, vertelt Webber.

‘Kennis en ervaring delen’

Aldus geschiedde en de Webber-Piastri samenwerking is nu als een geoliede machine. “Oscar is zichzelf, ongelooflijk getalenteerd en hij heeft zijn eigen manier van werken en leven”, weet Webber, zelf negenvoudig GP-winnaar. “Ik kan mijn kennis en ervaring met hem delen. Niet alleen door wat ik zag en beleefde, maar ook omdat ik Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Fernando Alonso van dichtbij heb meegemaakt. Als ik kans zie Oscar met mijn kennis te helpen, doe ik dat uiteraard.”

Webber is onder de indruk van Piastri’s rust en kalmte. Hij gelooft dat dit voortkomt uit het zelfvertrouwen dat de jongeling van McLaren, de huidige leider in de WK-stand, heeft. “Hij laat zich niet meeslepen. En hij weet wat zijn ambitie is. Oscar staat het begin van, wat wij denken, een lange en mooie loopbaan.”

