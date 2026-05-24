Oscar Piastri houdt alvast zijn hart vast voor de voorspelde regenrace in Canada. Hoewel de FIA eerder in Miami ook al een officiële regenwaarschuwing af gaf, hebben coureurs nog niet met de huidige F1-bolides in de regen gereden. Daarbij komt dat de huidige krachtbronnen ook niet van ‘inconsistent rijden’ houden: ‘Terwijl het in de regen eigenlijk onmogelijk is om constant te blijven’, legt Piastri uit.

Oscar Piastri sluit met zijn vierde startplaats voor de GP Canada keurig aan bij teamgenoot Lando Norris op de tweede startrij. De twee McLaren-coureurs bleken de ‘best of the rest’ tijdens de kwalificatie op Circuit Gilles Villeneuve, achter de Mercedessen. Hoewel McLaren zo alvast een belangrijke slag kon slaan, staat volgens Piastri het hele Formule 1-veld nog een grote uitdaging te wachten. De Australiër houdt namelijk zijn hart vast voor de potentiële regenrace. De FIA gaf op zaterdag al een officiële weerwaarschuwing voor het hoofdevenement.

‘Niemand heeft eigenlijk nog met deze auto’s in de regen gereden’

“Dat zal dan pittig worden”, vertelt Piastri aan de in Montreal aanwezige media. “We hebben met deze auto’s eigenlijk nog helemaal niet in de regen gereden. Sommige coureurs hebben wat tests gedaan, maar ik zelf nog niet. Dit circuit is in de regen sowieso al verraderlijk.” Daarbij komt dat dit seizoen alle teams met hele andere krachtbronnen rijden. “Deze motoren houden er niet van als je inconsistent rijdt, terwijl het in de regen eigenlijk onmogelijk is om constant te blijven. Daardoor gaan er waarschijnlijk behoorlijk wat problemen ontstaan, door het hele veld. Daarnaast heb ik over de regenbanden ook niet echt geweldige verhalen gehoord.”

De kwalificatie op de zaterdag was daarnaast al lastig door de lage temperaturen en het smalle werkvenster van de Pirelli-banden. “Iedereen deed opwarmrondes, wat natuurlijk vrij ongebruikelijk is”, aldus Piastri. “Zodra je één opwarmronde had gedaan, werd het iets makkelijker, maar het was zeker niet eenvoudig om alles uit de banden te halen. We hebben als McLaren vandaag beter werk geleverd met de balans van de auto, zeker vergeleken met de sprint. Maar we kwamen nog steeds net dat laatste beetje tekort.”

