De spanning in het WK Formule 1 stijgt langzaam maar zeker naar het kookpunt. De voorsprong van Max Verstappen op naaste belager Lando Norris (McLaren) slinkt zienderogen en ook in het constructeurskampioenschap is de spanning te snijden. De Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku is cruciaal voor het verdere verloop van beide kampioenschappen. Vorig jaar won Max Verstappen de race in Baku nog, wat kan hij dit jaar?

Het zes kilometer en drie meter lange Baku City Circuit telt 20 bochten en is op het breedste deel maar liefst 13 meter breed. De omloop kent echter ook een extreem smal deel door het oude stadshart van de stad. Vooral het deel dat langs de oude twaalfde-eeuwse stadswallen loopt is vermaard, onder andere door de crash van Charles Leclerc in 2019.

Hoe laat begint de GP van Azerbeidzjan in Baku 2024?

Vrijdag 13 september

11:30 – 12:30 uur 1e vrije training

15:00 – 16:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 14 september

10:30 – 11:30 uur 3e vrije training

14:00 – 15:00 uur kwalificatie

Zondag 15 september

13:00 – 15:00 uur race

