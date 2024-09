Lando Norris kende afgelopen zaterdag een van zijn slechtste kwalificatieruns van het jaar. De Engelsman werd in aanloop naar de GP van Azerbeidzjan in Q1 geëlimineerd en startte uiteindelijk vanaf P15. Dankzij een knappe inhaalrace eindigde hij tijdens de Grand Prix alsnog op de vierde plaats. Norris kreeg nadien veel kritiek, maar wil benadrukken dat de matige kwalificatie niet zijn schuld was.

“Dit was een van de oneerlijkste dingen die ik in lange tijd heb meegemaakt,” zei Norris achteraf. “Er was een gele vlag, maar die kon het publiek niet goed zien. Mensen die het over een witte vlag hadden, praten echt onzin — ze zagen niet dat er op mijn dashboard gigantische gele lichten brandden. Ik moest daardoor gewoon gas terugnemen, en dat kostte me mijn kwalificatie,” verklaarde Norris.

‘Had meer ingezeten’

“We waren als team uiteraard niet blij, omdat we wisten dat we met twee auto’s vooraan hadden kunnen staan,” vervolgde hij. “En als je kijkt naar het resultaat van Oscar (Piastri, red.), dan zie je dat we gewoon twee auto’s in de top drie hadden kunnen hebben.” De Australiër vertrok zondag vanaf P2, tussen de beide Ferrari’s, maar wist de race uiteindelijk te winnen.”

“Er had veel meer ingezeten,” verzuchtte Norris. “Ik denk niet dat we erg blij zijn met dit weekend, want we hebben gewoon perfectie nodig. Maar goed, als je naar de race kijkt en hoe we die hebben uitgevoerd, dan denk ik dat iedereen wel tevreden zou moeten zijn.”

