Een van de toeschouwers van de Britse GP heeft zich afgelopen weekend op een bijzonder souvenirtje getrakteerd. De lokale politie is op zoek naar een man die een klassiek stuurwiel heeft gestolen uit de historische paddock op Silverstone. De vermoedelijke dief, gehuld in teamkledij van McLaren, ontvreemde het stuur na de eerste vrije training uit een Formule 1-bolide van Leyton House.

De politie van Northamptonshire onderzoekt de diefstal van een stuurwiel uit een klassieke Formule 1-auto. Deze werd tijdens het weekend van de Britse GP gestolen. Het incident vond plaats op 4 juli rond 14.30 uur, toen thuisheld Lewis Hamilton net de snelste tijd had neergezet in de eerste vrije training. Vermoedelijk gaat het om het stuur van een Leyton House-auto. Het team nam tussen 1990 en 1991 deel aan de Formule 1 als opvolger van March.

LEES OOK: Geen record voor Hamilton in Britse GP: ‘Ferrari de moeilijkste auto in de regen’

Bewakingsbeelden legden vast hoe een man, gekleed in een McLaren-shirt, het stuur uit de auto grijpt en meeneemt. De beelden zijn wazig, maar de politie heeft ze vrijgegeven in de hoop de verdachte te kunnen identificeren. Wie deze vermoedelijke Formule 1-dief herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de autoriteiten in Northamptonshire.

Een beveiligingscamera filmde de vermoedelijke dief van een klassiek Formule 1-stuurwiel (Northamptonshire Police)

Lees hier alles over de GP België

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.