Max Verstappen greep tijdens de GP van Azerbeidzjan opnieuw naast het podium. Zijn Red Bull presteerde ‘voor geen meter’ en tot overmaat van ramp verloor hij ook nog punten op titelrivaal Lando Norris. Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve zag een andere Verstappen in Bakoe; de Nederlander zou minder hard vechten nu hij beseft dat zijn RB20 het moet afleggen tegen de concurrentie.

LEES OOK: Jacques Villeneuve neemt het op voor Sauber: ‘Ze proberen het niet eens’

“Max (Verstappen, red.) klinkt de laatste paar races terneergeslagen”, zei Villeneuve in een uitzending van Sky Sports. “Hij heeft zijn felheid verloren en vecht niet meer zo hard als voorheen. Zelfs op de radio horen we hem nauwelijks. Er is echt iets veranderd. Het feit dat hij een tijdje niet gewonnen heeft, lijkt hem te raken. Hij weet dat de auto niet rijdt zoals hij wil.”

In de kwalificatie kwam Max Verstappen niet verder dan de zesde plek. Zijn teamgenoot, Sergio Pérez, die dit seizoen steevast achter de Nederlander kwalificeerde, startte nota bene vanaf P4. Op zondag had de Mexicaan zijn teamgenoot opnieuw kunnen verslaan, ware het niet dat een crash met Carlos Sainz een einde maakte aan zijn race. “Pérez was zelfs een stuk sneller dan Verstappen”, merkte Villeneuve op. “Dat moet een hele vreemde situatie zijn.”

‘Het liep voor geen meter’

Max Verstappen was na de race dan ook ontevreden. “Het liep voor geen meter”, zei hij tegen Viaplay. “We hadden totaal geen pace en de auto was heel moeilijk te besturen. Tijdens de kwalificatie merkte ik al dat de aanpassingen die we hadden gedaan totaal niet goed uitpakten. In de race was het nog slechter. Ik kon totaal niet goed remmen, en het was onmogelijk om de bochten aan te vallen. Eén wiel kwam steeds los van de grond, en in alle langzame bochten stuiterde ik daardoor alle kanten op. Zonder contact met het asfalt heb je nu eenmaal geen grip.”

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!