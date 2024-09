Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve breekt een lans voor Sauber – het Zwitserse Formule 1-team eindigde dit seizoen steevast onderaan en heeft nog geen enkel WK-punt gescoord. Volgens Villeneuve, die aan het einde van zijn carrière twee jaar voor Sauber racete, is het team zo slecht nog niet. De marges in de moderne Formule 1 zijn gewoon erg klein geworden.

De media spreken tegenwoordig vaker over Audi dan over Sauber. Echter, de ploeg wordt pas vanaf 2026 omgedoopt tot het fabrieksteam van de Duitse autofabrikant. Dwingt de Audi-naam nu al respect af, of zijn de huidige prestaties van Sauber zo ondermaats dat ze niet meer genoemd mogen worden? Oud-kampioen Jacques Villeneuve durft zijn oude team nog wel te verdedigen, al stelt de Canadees ook dat het huidige team ‘het niet eens meer probeert’.

‘Overleven tot aan de Audi-overname’

“Het grappige aan Sauber is dat ze bij bijna elke kwalificatie en bijna elke race achteraan staan,” zei hij dit weekend in een uitzending van Sky Sports. “Maar als je naar de tijden kijkt, zit het veld zo dicht bij elkaar. Ze liggen slechts één seconde, misschien anderhalve seconde, achter op poleposition. Het is dus geen slechte Formule 1-auto, maar het lijkt zo in vergelijking met de rest. Ze zouden blij zijn geweest in de jaren negentig, toen de laatste teams vijf seconden achter lagen.”

Toch krijgt de Zwitserse renstal ook kritiek te verduren. Volgens Villeneuve lijkt het erop dat het team gewoon wacht op de overname door de Duitsers. “Ze moeten gewoon overleven tot Audi het overneemt,” legde hij uit. “Volgens mij investeren ze ook niet veel in de auto. Het lijkt alsof ze niet eens meer proberen competitief te zijn.”

