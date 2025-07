Nico Hülkenberg stond na een knotsgekke Britse GP eindelijk een keer op het podium in de Formule 1. De ontlading bij de Duitser was groot – hij had er maar liefst 239 Grands Prix op moeten wachten. Tot voor kort was hij de Formule 1-coureur met de meeste starts zónder een top-drieklassering. Toch kwam de 37-jarige Sauber-coureur in zijn lange carrière meerdere keren akelig dichtbij. Een overzicht van alle momenten waarop Hülkenberg nét naast het podium greep.

GP van Brazilië, 2010

\De pas 23-jarige Hülkenberg, net gekroond tot GP2-kampioen, stond te trappelen om zich te bewijzen in zijn eerste seizoen in de Formule 1. De Duitser sloot zich aan bij het team van Williams en verraste vriend en vijand door zijn allereerste – en tot op heden enige – poleposition te veroveren tijdens een kletsnatte kwalificatie voor de Braziliaanse GP. Die prestatie werd breed geprezen en betekende bovendien Williams’ eerste pole sinds 2005. Helaas kon hij tijdens de droge race het tempo van Red Bull en Ferrari niet bijbenen. Al vroeg in de race werd hij ingehaald om uiteindelijk als achtste over de eindstreep te komen – goed voor punten, maar geen podiumplek.

GP van Brazilië, 2012

Opnieuw werden de omstandigheden op Interlagos bepaald door regen. Ditmaal kwalificeerde Hülkenberg – nu een Force India-coureur – zich als zevende. In de openingsfase van de race klom hij snel naar voren dankzij een slimme strategie; hij stapte op tijd over op slicks, wat hem tijdelijk de leiding opleverde. In ronde 54 ging het echter compleet mis – in gevecht met Lewis Hamilton verloor Hülkenberg de controle over zijn auto, waardoor hij op de Mercedes-coureur botste. Hamilton zag zijn overwinning in rook opgaan, terwijl Hülkenberg een drive-through penalty kreeg opgelegd. Ondanks deze tegenvaller wist de Duitser alsnog knap als vijfde over de finish te komen.

GP van België, 2016

Vanaf de zevende startplek maakte Nico Hülkenberg in de openingsfase op Spa-Francorchamps maar liefst vijf plaatsen goed. In de La Source-bocht botsten Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen en Max Verstappen op elkaar, waarna Hülkenberg ook Daniel Ricciardo en teamgenoot Sergio Pérez nog eens passeerde. Zo claimde hij de tweede plaats, achter raceleider Nico Rosberg. Hij hield die positie vast tot Kevin Magnussen keihard de muur inging met zijn Renault. Na een onvermijdelijke rode vlag kwamen Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton – die zich een weg naar de voorhoede had gevochten – de Duitser voorbij.

GP van Oostenrijk, 2016

Later in het jaar startte Hülkenberg nota bene vanaf de tweede startplek doordat Nico Rosberg vijf plaatsen werd teruggezet vanwege een versnellingsbakwissel. Sinds zijn poleposition op Interlagos had Hülkenberg niet meer op de eerste startrij gestaan. Toch kon hij ook ditmaal zijn sterke uitgangspositie niet verzilveren; technische mankementen zorgden ervoor dat hij de race vroegtijdig moest staken. Teamgenoot Sergio Perez viel eveneens uit, wat het weekend voor Force India in mineur deed eindigen.

GP van Duitsland, 2019

Hülkenberg begon zijn thuisrace vanaf de negende plaats op de grid, waarna zich een chaotische zondag ontvouwde. Opnieuw regende het, en hij profiteerde van de eerste safety car-periode om op te schuiven naar P2 – op het moment dat andere coureurs naar binnen gingen om over te stappen op slicks. Tijdens zijn jacht op leider Max Verstappen sloeg het noodlot toe; in bocht 16, tijdens ronde 40, schoof hij van de baan en belandde in de grindbak. Hij kon zijn auto niet meer terug op het asfalt krijgen en moest opgeven.

