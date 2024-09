Franco Colapinto stapte nog geen drie weken geleden in bij Williams en heeft nu al zijn eerste punten gescoord voor de Britse renstal. Wat Logan Sargeant in veertien Grands Prix niet lukte, speelde de Argentijn in twee raceweekenden klaar. Volgend jaar moet Colapinto plaatsmaken voor Williams’ nieuwste aanwinst, Carlos Sainz. Echter, James Vowles wil er alles aan doen om Colapinto alsnog van een Formule 1-stoeltje te voorzien, en wel bij concurrent Audi.

James Vowles mocht zijn handen dichtknijpen na het raceweekend in Bakoe. Williams deed goede zaken op het stratencircuit, Albon en Colapinto kwamen respectievelijk als zevende en als achtste over de streep. In deze tweede fase van het seizoen houdt de Argentijn het stoeltje warm voor Carlos Sainz; de Spanjaard komt volgend jaar over van Ferrari. Vowles gunt Colapinto echter een permanenter zitje en lobbyt bij het toekomstige Audi.

“Natuurlijk blijft hij een onderdeel van de Williams-familie, maar ik hoop ook dat hij ergens kan blijven racen”, aldus de Britse teambaas. “Ik wil Colapinto een stoeltje geven voor 2025 en idealiter in de Formule 1. Realistisch gezien is er nog maar één team over”, doelde hij op het laatste stoeltje bij Sauber. “We zullen zien wat we daar voor elkaar kunnen krijgen.”

“In twee races heeft Colapinto de wereld laten zien dat hij een stoeltje in de Formule 1 verdient”, vervolgde Vowles. “We zullen zien wat de mogelijkheden zijn bij Audi en of we een manier kunnen vinden waarop we kunnen samenwerken.” Ondanks Colapinto’s sterke debuut twijfelen ze bij Williams niet aan de toekomstige line-up. “Ik denk dat Albon en Sainz nog steeds de juiste opstelling zijn voor Williams, aangezien we alleen maar blijven groeien en straks willen meevechten voor de titel. Desalniettemin ben ik ongelooflijk trots op wat Franco (Colapinto, red.) bereikt heeft”, besloot Vowles.

Echter, er zijn meer ‘rookies’ die meedingen naar het laatste Audi-stoeltje. Koploper in de Formule 2, Gabriel Bortoleto, zou ook de sprong naar de koningsklasse kunnen maken. Naar verluidt heeft Sauber al interesse getoond in het Braziliaanse talent. McLaren, dat de carrière van Bortoleto ondersteunt, zou hem toestaan om naar Sauber te verhuizen.

Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto deelden eerder dit jaar het podium tijdens de Formule 2-race in Spielberg (Getty Images)

