Na 239 Grands Prix was het eindelijk raak voor Nico Hülkenberg – zijn allereerste Formule 1-podium is een feit. De Duitser finishte zondag als derde tijdens een sensationele Britse GP. De prestatie werd niet alleen door fans met gejuich onthaald, maar ook door Jonathan Wheatley. De Sauber-teambaas, die eerder dit jaar overkwam van Red Bull, sprak van het meest ‘langverwachte’ podium in de geschiedenis van de Formule 1.

Hülkenberg, die vanaf de negentiende startplek vertrok, reed een foutloze race – ook onder wisselende omstandigheden. Sleutel tot het succes was de slimme strategie van Sauber, dat precies op het juiste moment overstapte op de intermediates. Daarmee won Hülkenberg cruciale tijd en wist hij zich een weg naar voren te banen. Later in de race slaagde hij erin zijn banden zo goed te managen dat hij relatief laat kon wisselen naar de mediumbanden. Daardoor kon hij zijn derde plaats behouden, ondanks de zware druk van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die hem in zijn Ferrari op de hielen zat.

Nu nog een overwinning

“Waar moet ik beginnen”, grijnsde Jonathan Wheatley na afloop van de race. “Dit is het meest langverwachte podium in de geschiedenis van de Formule 1 en tevens het eerste podium voor het team sinds de Japanse GP van 2012. Het was een weekend met hoogte- en dieptepunten, maar uiteindelijk hebben we alles bij elkaar gebracht. Toen de kans zich voordeed, hebben we die met beide handen gegrepen”, vertelde hij trots. De teambaas stak zijn bewondering voor Hülkenberg niet onder stoelen of banken: “Ik beschouw hem al heel lang als een buitengewoon talent en vond het altijd onvoorstelbaar dat hij nog nooit op het podium had gestaan.”

Met het oog op de reglementswijzigingen van 2026 ziet Jonathan Wheatley kansen voor Hülkenberg om zijn momentum vast te houden en zelfs door te groeien. “Ik denk dat Nico vandaag heeft laten zien waartoe hij in staat is”, besloot de Brit. “Als hij de juiste auto heeft en de omstandigheden zitten mee, twijfel ik er niet aan dat hij ook een race kan winnen. Hij is een uitstekende coureur, en dat heeft hij vandaag bewezen.” Hülkenberg werd dit jaar, met het oog op de overname door Audi, als ervaren kracht naar Sauber gehaald.

