Juan Pablo Montoya roept het F1-team van Audi op om Christian Horner aan te stellen als teambaas, na het plotselinge vertrek van Jonathan Wheatley. Horner, die decennialang aan het roer stond bij Red Bull en het team naar meerdere titels leidde, zou nog steeds werken aan een rentree in de sport. Volgens Montoya wordt de bijdrage van de Brit aan het succes van de Oostenrijkse renstal onderschat en is hij de ideale persoon om Audi te leiden.

Sinds zijn ontslag bij Red Bull in 2025 zoekt Horner naar manieren om terug te keren in de Formule 1. Alpine-topadviseur Flavio Briatore bevestigde eerder dat hij had geprobeerd zich in te kopen bij de Franse renstal. De 52-jarige Engelsman is één van de meest succesvolle teambazen in de geschiedenis van de sport, maar staat sinds enkele maanden aan de zijlijn. Zijn palmares spreekt echter voor zich: bij Red Bull veroverde hij acht coureurstitels en won het team zes keer het constructeurskampioenschap.

Horner naar Audi?

Audi zit ondertussen zonder teambaas na het plotselinge vertrek van Jonathan Wheatley. De Brit, die voorheen werkzaam was als sportief directeur bij Red Bull, nam om ‘persoonlijke redenen’ afscheid van de Duitse renstal. Hij werd gelinkt aan Aston Martin, maar vooralsnog is er geen sprake van een overstap. Bij Audi neemt topman Mattia Binotto zijn taken over als interim-teambaas, al betwijfelt Juan Pablo Montoya of de Italiaan op die rol zit te wachten.

“Mattia (Binotto, red.) heeft een zware klus voor de boeg”, vertelde Montoya tegenover TalkSPORT. “Volgens mij wilde hij niet in deze vorm betrokken zijn; hij hield zich liever op de achtergrond. Dus ik neem aan dat ze iemand zoeken om die leegte op te vullen.” Volgens de Colombiaan is Horner de beste kandidaat om Wheatley te vervangen, gezien zijn succesvolle staat van dienst. “Ze hebben iemand zoals Christian nodig”, verzekerde hij desgevraagd. “Ik denk dat mensen onderschatten wat Christian heeft klaargespeeld, hoe lang hij het heeft gedaan en wat hij heeft bereikt. Je kunt hem aardig vinden, je kunt hem haten, maar hij krijgt het wel voor elkaar.”

