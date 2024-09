Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto is een van de kanshebbers om volgend jaar in te stappen bij Sauber. De Zwitserse renstal is nog altijd op zoek naar een teamgenoot voor Nico Hülkenberg. Fernando Alonso, manager van Bortoleto via zijn talentenbureau, gunt de jonge Braziliaan een stoeltje in de koningsklasse. “Hij heeft het verdiend om door te stromen naar de Formule 1”, aldus de 43-jarige coureur.

Deze week kwam het gerucht naar buiten dat Gabriel Bortoleto vrij is om naar Sauber te gaan. De 19-jarige coureur maakt officieel deel uit van het opleidingsteam van McLaren, maar de Britten zouden bereid zijn zijn contract open te breken, zodat hij elders ervaring op kan doen. Bij Sauber, dat binnenkort verdergaat onder de Audi-naam, zouden ze grote interesse hebben in de jonge coureur.

“Hij is een fantastisch talent en een harde werker”, zei Fernando Alonso donderdag tijdens een persconferentie toen hem werd gevraagd naar Bortoleto. “Daarom denk ik dat de Formule 3 en de Formule 2 hem al zoveel hebben opgeleverd. Hij neemt het ontzettend serieus, wat absoluut niet vanzelfsprekend is op deze leeftijd. Als rookie is hij al in staat om voor de titel te vechten”, doelde Alonso op het succesvolle Formule 2-seizoen van Bortoleto. Momenteel staat hij op de tweede plaats in het kampioenschap, achter de Frans-Algerijnse Isack Hadjar. Tijdens de hoofdrace in Monza reed de Braziliaan nog van de laatste naar de eerste plaats.

“We zullen zien wat de toekomst brengt”, besloot Alonso. “Volgens mij is het een kwestie van tijd voordat hij doorstroomt naar de Formule 1.” Of Bortoleto volgend jaar al debuteert in de koningsklasse, is nog maar de vraag. Meerdere coureurs dingen mee naar het laatste Audi-stoeltje, onder wie de tienvoudige racewinnaar Valtteri Bottas.

