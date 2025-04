Zak Brown voorziet kansen om Fernando Alonso terug te halen naar McLaren. De Spanjaard reed al twee keer eerder voor de Britse renstal; één seizoen in 2007 en nog eens drie seizoenen tussen 2016 en 2018. Brown beseft dat hij de 43-jarige veteraan geen Formule 1-contract hoeft aan te bieden, maar voor een stoeltje bij het toekomstige WEC-team van McLaren is Alonso zeker een optie.

Zak Brown bezocht woensdag de Laureus Sports Awards in Madrid. De Amerikaan vertegenwoordigde McLaren, dat genomineerd was voor de prestigieuze titel Sportteam van het Jaar. Die eer ging echter naar voetbalclub Real Madrid, dat in 2024 zowel de Spaanse Liga als de UEFA Champions League won. De aanwezige Spaanse media grepen hun kans om Brown te vragen naar nationale held Fernando Alonso. Hij opperde het idee om de Spanjaard terug te halen naar McLaren – niet in de Formule 1, maar als onderdeel van het toekomstige WEC-team van de Britten.

Alonso welkom bij McLaren

“Fernando (Alonso, red.) is een van de besten,” benadrukte Zak Brown. “Ik weet dat, omdat hij al voor ons heeft gewerkt. Hij is een ongelooflijke atleet, en hoewel zijn dagen in de Formule 1 binnenkort geteld zijn, hebben wij al aangekondigd dat we terugkeren naar Le Mans,” hintte Brown op een mogelijke samenwerking binnen het langeafstandsracen. “Het is een race die hij al heeft gewonnen, en ik zou hem heel graag weer achter het stuur van een McLaren zien,” besloot hij.

Fernando Alonso is een van de weinige coureurs op de huidige grid die al eens heeft gewonnen in Le Mans. De Spanjaard zegevierde in 2018 en 2019. McLaren maakte onlangs bekend dat het vanaf 2027 weer gaat deelnemen aan het WEC, waarmee het de jacht opent op een nieuwe Triple Crown. Het ultieme doel is om de Indy 500, de GP van Monaco én de 24 uur van Le Mans binnen één jaar te winnen. Mogelijk kan Fernando Alonso – die vorig jaar al flirtte met een terugkeer naar Le Mans – daarbij helpen.

