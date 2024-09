Naar verluidt heeft McLaren het contract van Gabriel Bortoleto opengebroken; het is de 19-jarige Braziliaan toegestaan om zich bij een ander Formule 1-team aan te sluiten. Bortoleto, die in Monza vanuit de laatste positie naar de overwinning reed in de hoofdrace van de Formule 2, zou op de radar van Sauber zijn verschenen. De Zwitserse renstal heeft nog één stoeltje te vergeven voor 2025.

De eerste keer dat de naam van Gabriel Bortoleto in verband werd gebracht met Sauber/Audi was begin augustus. Het Italiaanse Formu1a.uno meldde destijds dat Mattia Binotto, de nieuwe teambaas van het toekomstige Audi-project, interesse had getoond in de jonge Braziliaan. Volgens Formula1.com prijkt de naam van Bortoleto inmiddels bovenaan de lijst met potentiële coureur.

Contract met Sauber?

Gabriel Bortoleto staat momenteel onder contract bij McLaren, aangezien hij deel uitmaakt van het opleidingsprogramma van de Britten. Volgens het Braziliaanse Formule 1-platform Grande Prêmio is zijn contract echter opengebroken. Dit zou Bortoleto in staat stellen zich aan Sauber te verbinden. McLaren zou hem de nodige ervaring kunnen laten opdoen, voordat hij mogelijk in de toekomst het stoeltje van Oscar Piastri of Lando Norris overneemt. McLaren lijkt dus bereid hem ‘uit te lenen’.

Gabriel Bortoleto wordt gezien als een veelbelovende coureur. Vorig jaar won hij het Formule 3-kampioenschap met Trident, waarna hij doorstroomde naar de Formule 2 met Invicta Racing. Momenteel staat hij op de tweede plaats in het kampioenschap, achter de Frans-Algerijnse Isack Hadjar. In 2023 verbond Bortoleto zich aan het opleidingsprogramma van McLaren.

