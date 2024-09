Sauber heeft nog geen tweede coureur gecontracteerd voor 2025. Nico Hülkenberg verbond zich al vroeg aan de Zwitserse renstal, maar wacht nog steeds op een toekomstige teamgenoot. Met het oog op de overname door Audi is een goede line-up cruciaal. Volgens Mattia Binotto, die sinds kort de leiding heeft bij Sauber, zoekt het team naar de juiste combinatie van talent en ervaring.

Volgens Formula1.com zijn er genoeg coureurs die bij Sauber kunnen instappen. Het team zou al gesprekken hebben gevoerd met McLaren over Gabriel Bortoleto; het Braziliaanse talent maakt deel uit van het opleidingsprogramma van de Britten en is tevens een titelkandidaat in de Formule 2. Daarnaast zou het team interesse hebben in Ferrari-reserve Robert Shwartzman, die op Zandvoort al een vrije training reed namens Sauber. Ook voormalig Formule 2-kampioen Théo Pourchaire en Liam Lawson worden genoemd als mogelijke opties.

“Onze blik richt zich op de komende jaren, het gaat niet alleen om 2025,” vertelde Mattia Binotto tijdens het raceweekend in Italië. “Met het oog op de toekomst is deze keuze ontzettend belangrijk.” Naast al het nieuwe talent heeft Sauber ook een tienvoudig racewinnaar in de gelederen. Mercedes-veteraan Valtteri Bottas zou graag een nieuw contract tekenen bij het team.

‘Je moet concessies doen’

“Valtteri (Bottas, red.) doet het goed en ik heb zeker al met hem gesproken over de toekomst,” aldus Binotto. “Hij maakte een goede eerste indruk, maar dat gezegd hebbende staan er veel coureurs op de lijst. We moeten als Audi de tijd nemen om te beoordelen wat het beste is. Hopelijk kunnen we snel een keuze maken.”

“Uiteindelijk moet je een compromis sluiten,” legde de Sauber-topman uit. “Idealiter heb je een getalenteerde rookie met de nodige ervaring. Dat is natuurlijk onmogelijk, dus moet je concessies doen. Uiteindelijk is de beslissing niet zo moeilijk – je moet gewoon zeker zijn van wat je doet. Het moet een goede coureur zijn, maar ook iemand die het project kan leiden en ondersteunen. Dat gaat veel verder dan alleen maar rondjes rijden op het circuit.”

