Valtteri Bottas heeft nog altijd geen stoeltje bemachtigd voor het seizoen van 2025. De tijd begint inmiddels te dringen voor de 34-jarige Fin, die steeds minder opties overhoudt. Zelf blijft hij het liefst bij Sauber, dat vanaf 2026 verdergaat als het fabrieksteam van Audi. Bottas hoopt dat hij onder het nieuwe management van de Duitse autogigant kans maakt op een nieuw contract.

In aanloop naar de Grand Prix van Nederland legde Valtteri Bottas uit dat hij na het Belgische raceweekend is begonnen met onderhandelen. Op Spa-Francorchamps heeft er een kort gesprek plaatsgevonden met de nieuwe teamleiding van het toekomstige Audi. Waar hij de afgelopen maanden buitenspel werd gezet, lijkt het team nu toch interesse te hebben gekregen in de tienvoudig racewinnaar.

“Het voelde de afgelopen zes maanden alsof ik niet echt een topprioriteit was,” legde Valtteri Bottas uit. “Er was natuurlijk al één andere coureur vastgelegd voordat ze met mij spraken (Nico Hülkenberg, red.). Het team heeft werkelijk alle opties bekeken, soms met weinig communicatie. Maar nu voelt het anders. Er is een duidelijke reset geweest en er is nu een heldere structuur aan de top.”

Mattia Binotto

Bottas doelt met name op voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto, die een leidende rol heeft gekregen binnen het Audi-project. CEO Andreas Seidl moest het veld ruimen. “We hebben elkaar nu beter leren kennen”, zei Bottas over Binotto. “We waren vroeger concurrenten toen ik bij Mercedes zat en hij bij Ferrari. Maar ik denk dat hij me wel respecteert. Ik heb hoe dan ook veel respect voor hem, dus dat is een goed uitgangspunt voor gesprekken.”

De recente aankondiging van Carlos Sainz’ overstap naar Williams heeft de kansen van Valtteri Bottas mogelijk vergroot. De Spanjaard werd meermaals gelinkt aan Sauber. “Het betekent sowieso dat er één coureur minder is”, reageerde Bottas. “Dus voor mij is dat altijd positief.” Wanneer denkt de Fin zelf een nieuw contract te presenteren? “We zitten al in augustus, bijna september”, besloot hij. “Hoe sneller hoe beter, al weet ik hoe het soms kan lopen in de Formule 1.”

