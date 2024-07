Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto gaat aan de slag bij het Formule 1-project van Audi. Dat maakte de Duitse autogigant dinsdag bekend. Binotto treedt vanaf 1 augustus aan als chief operating en chief technical officer. Audi heeft het management van Sauber volledig op de schop genomen, CEO Andreas Seidl en hoofdvertegenwoordiger Oliver Hoffmann worden per direct ontslagen.

Ex-teambaas Mattia Binotto geniet al ruim een jaar van het leven buiten de Formule 1. Eind 2022 werd hij na vier jaar trouwe dienst op straat gezet ten behoeve van Fred Vasseur. Sindsdien heeft hij geen rol meer gespeeld in de sport. De laatste tijd gingen er echter geruchten dat de 54-jarige Italiaan een rentree zou maken in de koningsklasse. Alpine en Aston Martin toonden al interesse. Dinsdag werd echter bekend dat hij aan de slag gaat bij het toekomstige Audi.

‘Duidelijke managementstructuren’

“Ik ben verheugd dat we Mattia Binotto hebben kunnen aantrekken voor ons Formule 1-project,” verklaart Gernot Döllner, CEO van Audi, middels een persbericht. “Met zijn uitgebreide ervaring in de Formule 1 zal hij ongetwijfeld een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Ons doel is om het hele project op snelheid te brengen door middel van duidelijke managementstructuren, gedefinieerde verantwoordelijkheden en efficiënte besluitvormingsprocessen.”

CEO Andreas Seidl en hoofdvertegenwoordiger Oliver Hoffmann hebben duidelijk geen plek gekregen in dat plaatje – beiden moeten per direct het veld ruimen. Seidl kwam twee jaar geleden nog over van McLaren om het voortouw te nemen in de transitie van Sauber naar Audi. “Ik wil Oliver en Andreas bedanken voor hun werk en hun inzet in de voorbereidingen van dit project”, besluit Döllner.

