Audi timmert hard aan de weg om straks gevechtsklaar te debuteren in de Formule 1. In 2026 nemen de Duitsers Sauber over om met ingang van de nieuwe reglementen een eigen fabrieksteam te introduceren. Sauber-CEO Andreas Seidl versterkte zich onlangs al met Mercedes-veteraan Stefan Strähnz, maar nu maakt de organisatie bekend ook een eerste sponsor te hebben gevonden.

Audi maakte maandag bekend dat het Britse oliebedrijf bp een belangrijke sponsor wordt van het Formule 1-team. Bp gaat – naar de reglementen van 2026 – duurzame brandstoffen ontwikkelen voor de Audi-bolides. Castrol, producent van smeermiddelen en een zusterbedrijf van bp, wordt ook een partner van de Duitsers. Buiten de Formule 1 maakte Audi in meerdere autosporten al gebruik van de brandstoffen van bp.

“We hebben altijd goed kunnen samenwerken in andere takken van de motorsport”, weet ook Andreas Seidl. “We zijn blij dat we deze partnership middels de Formule 1 naar een hoger niveau kunnen tillen. Het is een goed signaal dat er nu al bedrijven zijn die zich aan ons team willen binden. Het laat zien dat het Formule 1-project van Audi in trek is.”

