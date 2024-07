Sauber heeft zich – in aanloop naar de overname door Audi – versterkt met Stefan Strähnz. De Duitse ingenieur komt over van Mercedes en heeft ruim twintig jaar ervaring in de Formule 1. In oktober komt hij naar Hinwil om Sauber-CEO Andreas Seidl en de rest van het team voor te bereiden op de transitie naar Audi.

Tot voor kort was Stefan Strähnz een chief engineer bij Mercedes, maar in het verleden verdiende hij zijn sporen bij onder andere Toyota, BAR, Renault en Lotus. In Zwitserland gaat hij aan de slag als programme director. Sauber wordt met de overname van Audi een fabrieksteam, wat betekent dat het zelf motoren gaat ontwikkelen voor het Formule 1-team. Strähnz gaat een belangrijke rol spelen binnen deze transitie.

Ervaringsdeskundige

“Ik ben enorm trots dat ik Sauber mag helpen om in 2026 het Audi-fabrieksteam te worden,” laat Strähnz weten middels een persbericht. “In mijn eerdere functies heb ik vergelijkbare transities meegemaakt en ik zal al mijn ervaring en energie toepassen bij deze nieuwe uitdaging. Ik voel me bevoorrecht dat ik me bij zo’n iconisch merk mag aansluiten.”

Ook CEO Andreas Seidl is enthousiast over de nieuwe samenwerking. “Ik ben blij dat ik Stefan in het team mag verwelkomen”, reageert hij. “Ik ben ervan overtuigd dat hij een enorme hoeveelheid ervaring uit zijn vorige functies met zich mee zal brengen. Door nauw samen te werken met mij, het managementteam en al onze technische, operationele en financiële afdelingen, is zijn belangrijkste taak om geoptimaliseerde F1-autoprogramma’s te leveren, van concept tot introductie op het circuit.”

Stefan Strähnz wordt een sleutelfiguur tijdens de transitie van Sauber naar Audi (Sauber)

