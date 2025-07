Sauber heeft een belangrijke stap gezet in de aanloop naar de Audi-overname in 2026. De Zwitserse renstal kondigde dinsdag de opening aan van het gloednieuwe Sauber Motorsport Technology Centre in het Britse Bicester. Zodoende heeft Sauber nu een voet aan de grond in het Verenigd Koninkrijk, van oudsher het centrum voor Formule 1-techniek. Deze nieuwe uitvalsbasis maakt het eenvoudiger om technisch talent weg te kapen bij andere teams.

De nieuwe vestiging, gelegen op het grote terrein van Bicester Motion – een centrale hub voor autosport- en luchtvaarttechnologie – is een aanvulling op het bestaande hoofdkantoor van Sauber in Hinwil, Zwitserland. Daarbij zal het team natuurlijk ook gebruikmaken van Audi’s eigen faciliteiten in Duitsland. De opening van een nieuwe vestiging is een nieuwe stap richting de overname door het Duitse merk. Vanaf 2026 neemt Sauber als een Audi-fabrieksteam deel aan het kampioenschap.

Britse talentenpool

Mattia Binotto, hoofd van Audi’s Formule 1-project, benadrukte het strategische belang van de nieuwe locatie. “De opening van het Sauber Motorsport Technology Centre in Bicester Motion is een belangrijke mijlpaal”, zei de Italiaan in een officieel persbericht. “Zeker gezien de voorbereidingen op de komst van Audi naar de Formule 1. Deze faciliteit stelt ons in staat om de talentenpool in Motorsport Valley aan te boren en onze technische capaciteiten verder te versterken.”

De keuze voor Bicester Motion is geen toeval. Het gebied staat bekend als een centrum voor high-performance engineering en innovatie. Ondanks een recente verwoestende brand blijft het terrein een magneet voor toonaangevende bedrijven in de auto- en luchtvaartindustrie. Daniel Geoghegan, CEO van Bicester Motion, verwelkomt Sauber van harte. “Het is fantastisch dat Bicester Motion is gekozen als hun Britse vestiging”, vulde hij aan. “Ze sluiten zich aan bij andere baanbrekende bedrijven en Motorsport UK, de overkoepelende organisatie voor de sport in het Verenigd Koninkrijk.”

Bicester Motion in het Verenigd Koninkrijk, de nieuwe Britse uitvalsbasis van Sauber (Sauber)

