Valtteri Bottas is een van de zeven coureurs die nog geen stoeltje heeft voor 2025. De 34-jarige Fin wacht – net als vele anderen – op het verlossende woord van Carlos Sainz alvorens hij een nieuw contract tekent. Bottas is een van de oudere coureurs op de grid – toch maakt hij zich weinig zorgen terwijl hij zich over de ‘risicovolle’ rijdersmarkt navigeert.

Na het raceweekend in Engeland werd de Finse coureurs gevraagd naar zijn toekomst in de Formule 1. Bottas debuteerde inmiddels 11 jaar geleden bij Williams. Na successen als tweede coureur bij Mercedes kwam hij in 2022 bij Sauber terecht. Ziet hij nog een verdere toekomst voor zich in de koningsklasse? “Absoluut”, reageerde Bottas na de Britse Grand Prix. “Ik heb mijn prioriteiten op orde en weet precies waar ik zou willen rijden. Een aantal teams hebben mijn interesse en ik weet in welke volgorde ik die zou plaatsen. Ik kan nu nog niets delen, maar voor mij is het vrij duidelijk wat ik wil.”

Bottas geeft toe dat het wachten is op Carlos Sainz, de coureur die in trek is bij onder andere Sauber, Williams én Alpine. “Er is een niet nader te noemen coureur die eerst een keuze moet maken”, grapte hij. “Die gaat bepalend zijn voor wat er allemaal mogelijk is.” Bottas’ teamgenoot Guanyu Zhou wacht ook op witte rook uit het kamp van Sainz. Hij begint het inmiddels een beetje zat te worden dat de Spanjaard alle troeven in handen heeft.

‘Risicovol’

Bottas houdt weinig rekening met een eventuele toekomst buiten de Formule 1. “In deze sport is niks zeker totdat je een handtekening hebt gezet – gesprekken zijn leuk en aardig, maar het gaat erom dat je iets op papier zet”, legde hij uit. “Natuurlijk is de rijdersmarkt altijd risicovol, maar ik ben er zeker van dat ik voor volgend jaar een stoeltje kan bemachtigen. Ik maak me weinig zorgen.”

De verwachting is dat Bottas geen nieuw contract krijgt aangeboden bij Sauber. De Zwitserse renstal heeft Nico Hülkenberg inmiddels vastgelegd voor 2025 en aast nog altijd op Carlos Sainz. Voor Williams is Bottas wel een interessante optie. De Fin is bekend in Grove en brengt in de plaats van Logan Sargeant een hoop ervaring met zich mee.