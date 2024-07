Carlos Sainz heeft nog altijd geen keuze kunnen maken voor 2025. De Spanjaard werd begin februari het slachtoffer van de transfer van Lewis Hamilton, maar heeft sindsdien nog geen nieuwe werkgever gevonden. Guanyu Zhou is een beetje klaar met het wachten op Sainz, die met zijn getreuzel ‘alle andere coureurs ophoudt’. De Chinees heeft ook nog geen contract voor volgend jaar.

Ieder raceweekend is het hetzelfde liedje: de aanwezige journalisten vragen gretig of Carlos Sainz al een update heeft over zijn nieuwe contract en elke keer stelt de Spanjaard teleur. “Zodra er nieuws is, laat ik het zo snel mogelijk weten”, luidt zijn nieuwe motto. De andere coureurs beginnen inmiddels ook ongeduldig te worden. Kevin Magnussen vergeleek hem eerder al met ‘de kurk op de fles’. Guanyu Zhou begrijpt überhaupt niet waarom het zo lang moet duren – volgens hem is Sainz’ keuze vrij simpel.

“Het is lastig om te begrijpen”, zei Zhou donderdag tegen de journalisten in Silverstone. “Hoe moeilijk kan de beslissing nu zijn? Het is niet alsof hij nog kan kiezen voor teams die vechten voor de titel – alleen de teams in het middenveld zijn nog over. Ik weet niet wat hij denkt, maar wij kunnen alleen maar op hem bijven wachten, niets meer.” De 25-jarige Chinees had ‘niet verwacht’ dat hij zo lang zou moeten wachten op nieuws over een zijn contract.

“Hij (Sainz, red.) houdt alle andere coureurs op”, aldus Zhou. “Maar ik denk niet dat de teams zoveel geduld hebben, die zullen heus deadlines stellen. Het is vreemd om dat op deze manier mee te maken, uiteraard omdat het voor mij de eerste keer is. Helaas kunnen we er niets aan doen. We moeten wachten.” Experts verwachten dat Sauber – met oog op de overname door Audi – niet verdergaat met de Chinese coureur. Zhou is er echter van overtuigd dat hij ‘meerdere opties’ heeft voor volgend jaar.

