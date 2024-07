Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher werkt hard aan een rentree. De WEC-rijder van Alpine is al enige tijd een populaire optie om Esteban Ocon te vervangen. Deze week ging de jonge Duitser de strijd aan met reservecoureur Jack Doohan tijdens een geheime test op Circuit Paul Ricard. Echter, misschien vissen beiden straks naast het net – Alpine heeft de zinnen gezet op die andere grote speler op de transfermarkt.

Tijdens het raceweekend in Oostenrijk wees alle erop dat Schumacher voor een rentree stond met Alpine. Moeder Corinna Schumacher werd veel gespot met Flavio Briatore, de veelbesproken consultant van het Formule 1-team, die achter de schermen steeds meer aan de touwtjes lijkt te trekken. De lobby voor ‘het zoontje van’ was in volle gang. Enkele dagen later reed Schumacher een halve testdag op Circuit Paul Ricard. Hij en reservecoureur Jack Doohan kropen beiden achter het stuur van de A522. Hoe de resultaten zich tot elkaar verhouden, is onbekend.

Carlos Sainz

Misschien doet het er helemaal niet toe hoe de testdag is verlopen. Alpine heeft de blik gericht op een nieuwe kanshebber – delven Schumacher en Doohan straks beiden het onderspit? Volgens Flavio Briatore, die zich steeds comfortabeler gaat voelen in zijn rol als ‘consultant’, is Carlos Sainz de belangrijke kandidaat om Esteban Ocon te vervangen.

“De belangstelling is groot, ook al maakt de coureur op dit moment niet het verschil bij Alpine”, zei Briatore onlangs in een radio-interview. “Het is ongelooflijk dat Carlos (Sainz, red.) nog beschikbaar is, maar we zijn er klaar voor om hem in ons team te zetten. We zullen er alles aan doen.” Voor Sainz betekent een deal met Alpine een terugkeer naar Enstone – de Spanjaard reed tussen 2017 en 2018 voor het toenmalige Renault.

Briatore is ervan overtuigd dat hij Sainz een competitief pakket kan bieden. “In 2026 zullen we races winnen en op het podium staan”, kondigde hij aan. “Er zijn dit jaar veel handicaps in het team, we zijn bezig de hele structuur opnieuw te ontwerpen. Ik heb alle bevoegdheden gekregen van president Luca de Meo en ben niet bang om die te gebruiken. Ik garandeer dat we over twee seizoenen over podiumplaatsen zullen praten.”

