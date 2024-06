Mick Schumacher zit inmiddels ruim anderhalf jaar in de wachtkamer van de Formule 1: als reservecoureur bij Mercedes en gastrijder voor Alpine in het WEC. Volgend jaar keert de zoon van naar alle waarschijnlijkheid terug in de koningsklasse. Bij Alpine. De lobby daarvoor is in volle gang, zo blijkt op de Red Bull Ring.

Een beroemde vader heeft zijn nadelen, maar zeker ook zijn voordelen. Er gaat hier en daar nog weleens een deurtje open. En wanneer machtige, invloedrijke mensen je steunen vergroot dat de kans op succes. Zeker in de Formule 1, een politiek en commercieel wespennest waar de juiste relaties allesbepalend zijn. Een collega die er al decennia in rondloopt, typeerde de sport deze week nog als Formule Omerta. Nou, dan weet je het wel.

Wie het nieuws op onze site formule1.nl goed heeft gevolgd, zal ontdekt hebben dat er de laatste tijd veel berichten over Mick Schumacher zijn verschenen. Zo ook van Jean Todt, voormalig president van de internationale autosportfederatie (FIA) maar vooral bekend als teambaas in de hoogtijdagen van Ferrari. De Fransman veroverde er met Michael Schumacher, de vader van, vijf wereldtitels. Sindsdien zijn het vrienden voor het leven.

Volgens Todt is Mick Schumacher, in 2022 na twee seizoenen Formule 1 bij Haas overboord gekiept, een ‘betere coureur dan de helft van het huidige veld’. Een gewaagde uitspraak, want Mick Schumachers oude teambaas bij Haas, Günther Steiner, beweert precies het tegenovergestelde. De Italiaan adviseerde teams onlangs Mick Schumacher vooral niet in een Formule 1-auto te zetten. Teveel een brokkenpiloot.

Maar goed, Todt had met zijn uitlatingen het eerste zaadje geplant. De volgende die ongetwijfeld een poging gaat doen de Duitse coureur aan een stoeltje te helpen, is Flavio Briatore: oud-teambaas van Michael Schumacher bij Benetton (twee wereldtitels), geestelijk vader van een van de grootste schandalen uit de Formule 1 (crashgate, Singapore 2008) en door Alpine aangesteld als consultant om de puinhoop bij de Franse renstal op te ruimen. Laat dat maar aan de Italiaanse entrepreneur over, het is een kolfje naar zijn hand.

Het lijntje met de Schumachers is uiteraard snel gelegd. Briatore zal vast een bepalende stem hebben wie de opvolger van Esteban Ocon moet worden. Zijn komst zet Mick Schumacher op pole: komende week volgt er een heuse shoot-out met Jack Doohan, die als Alpine’s reservecoureur op hetzelfde stoeltje jaagt. Hij zei gisteren in Spielberg dat er snel een beslissing zal worden genomen. Het zou mij niet verbazen als Briatore mede is binnengehaald om Doohan binnenkort het slechte nieuws te gaan vertellen dat hij is gepasseerd.

De weg voor Schumacher lijkt in Spielberg verder te worden geplaveid. Moeder Corinna (op de foto met Briatore) bezoekt zelden nog een Grand Prix, maar is prominent en stralend aanwezig op de Red Bull Ring. Toeval? Tuurlijk niet. De lobby voor Mick is in volle gang. En met zoveel zwaargewichten aan boord lijkt het niet fout te kunnen gaan. Vonnis binnen vier weken, verwacht ik.

