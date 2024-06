Mick Schumacher verdient een plaatsje in de Formule 1. Dat vindt voormalig Ferrari-teambaas en FIA-voorzitter Jean Todt in ieder geval. Sterker nog, volgens de Fransman is Mick Schumacher zelfs beter dan de helft van de coureurs die nu op de grid staan.

Todt maakt er geen geheim van dat hij Mick Schumacher graag terug ziet keren in de koningsklasse van de autosport. De zoon van zevenvoudig wereldkamp[ioen Michael Schumacher reed twee seizoenen in de Formule 1 bij het team van Haas. Bij dat team werd hij eind 2002 ontslagen vanwege de aanhoudende teleurstellende resultaten. Momenteel is Schumacher reservecoureur bij Mercedes. Daarnaast komt hij uit in het World Endurance Championship namens Alpine. Zo reed hij onder andere de 24 Uur van le Mans.

“Ik wil dat hij zijn droom waarmaakt. Ik ben ervan overtuigd dat hij een plaats in de Formule 1 verdient. Mick is beter dan de helft van de F1-grid,” vertelt de 78-jarige Todt aan het Duitse Sport Bild. Een rentree zal echter moeilijk worden, meent hij. “Misschien is Mick te aardig. Hij is een erg vriendelijke jongeman met goede manieren. In de Formule 1 moet je echter je ellebogen gebruiken.”

Todt, die teambaas was bij Ferrari in de hoogtijdagen van Michael Schumacher, erkent trouwens wel dat Mick Schumacher in zijn periode bij Haas fouten heeft gemaakt. ,,Natuurlijk heeft hij ook een paar ongelukken gehad, waarvan sommige zijn eigen schuld waren. Maar er waren torenhoge verwachtingen en de auto was niet competitief. Hij kon nooit echt laten zien wat hij in zich had.”

‘Achternaam werd een nadeel’

Aan het begin van zijn carrière racete Mick onder de meisjesnaam van zijn moeder, Betsch, om onrealistische vergelijkingen met zijn vader te vermijden en om al te hoge verwachtingen te voorkomen. Later vervolgde hij zijn carrière onder de achternaam van zijn vader. Volgens Todt heeft dat laatste hem eerder belemmerd dan geholpen.

Todt: “Veel mensen denken dat zijn achternaam een voordeel is, maar het werd een nadeel. De druk die op hem werd uitgeoefend was oneerlijk.”

