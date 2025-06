Yuki Tsunoda zegt zeker geen spijt te hebben van zijn overstap naar Red Bull. De Japanner kan nog niet echt potten breken sinds zijn debuut voor de Oostenrijkse renstal, terwijl Racing Bulls-coureur Isack Hadjar indruk maakt in Tsunoda’s oude bolide. Zelf is de nieuwste Red Bull-coureur echter wel tevreden over zijn tempo in de RB21. ‘Er waren in het verleden niet veel coureurs die in sommige sessies zelfs sneller waren dan Max’, aldus de Japanner.

Yuki Tsunoda lijkt nog altijd niet helemaal te wennen aan de RB21, zijn nieuwe bolide sinds de overstap naar Red Bull. De stint van de Japanner bij de Oostenrijkers tot nu toe bereikte op de zaterdag in Barcelona zelfs een dieptepunt, toen hij al in Q1 uit de kwalificatie lag en als twintigste aan de racestart mocht verschijnen. Tsunoda pakte zelfs maar één WK-punt tijdens de hele triple header, waardoor Red Bull is teruggezakt naar plek vier. Tegelijkertijd bloeit zijn voormalig teamgenoot bij Racing Bulls, Isack Hadjar, helemaal op. De Fransman heeft inmiddels zelfs elf meer punten op zak dan Tsunoda.

Mist Tsunoda dan misschien toch zijn bolide bij Racing Bulls? De Japanner zei zelf van niet, toen hij er in Barcelona naar werd gevraagd. “Ik ben natuurlijk blij met Red Bull en het fijn is om te zien dat Racing Bulls goede progressie heeft geboekt sinds vorig jaar”, vertelt Tsunoda. De coureur zegt tevreden te zijn met zijn huidige tempo bij Red Bull. “Alleen deze Grand Prix (Spanje, red.) was echt vreemd, maar ik geloof nog steeds dat ik iets beters kan doen, iets wat niemand had verwacht. Ik richt me nu echt helemaal op Red Bull, op hoe ik nog beter kan werken.”

Meten met Verstappen

De tegenslag in Barcelona, Tsunoda eindigde na zijn tegenvallende kwalificatie buiten de punten, zorgt echter niet voor al te veel bezorgdheid bij de coureur. “Deze Grand Prix voelde een beetje raar”, vervolgt Tsunoda. “Dus ik denk niet te veel na over deze race. Los daarvan gaat het op en neer, maar ik ben in ieder geval blij met het tempo dat ik laat zien. En er waren in het verleden niet veel coureurs die in sommige sessies zelfs sneller waren dan Max. Dus om op zijn niveau te komen, moet ik zeker nog veel stappen zetten, maar er zijn in ieder geval al een paar sessies geweest waarin ik me met hem kan meten.”

De Japanner denkt zelfs dat hij langzaamaan het gat naar Max Verstappen kan gaan overbruggen, zodra hij alles uit de RB21 kan halen tijdens een kwalificatieronde. “Zeker, in de kwalificatie, in de laatste paar tienden, is Max in staat om meer uit de auto te halen”, legt Tsunoda uit. “Tijdens de kwalificaties verandert soms wel eens de staat van het circuit, en daar probeer ik nog steeds de limiet te vinden. Ik heb nog niet het volledige vertrouwen in de auto. Die paar milliseconden, die paar tienden zijn heel belangrijk. Dus die haalt Max er, voor nu dan, zeker meer uit dan ik.”

