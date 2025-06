Helmut Marko neemt het op voor Yuki Tsunoda. Een harde crash tijdens de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna zette de toon voor wat een uiterst teleurstellende triple header zou worden. In het eerste Europese drieluik scoorde hij slechts één WK-punt namens Red Bull. Marko legt uit dat de jonge Japanner deels zijn eigen races heeft gesaboteerd, maar benadrukt ook dat het team telkenmale worstelde met de afstelling van de RB21.

Tijdens de afgelopen GP van Spanje ging Yuki Tsunoda opnieuw met lege handen naar huis. Dat had alles te maken met – opnieuw – een teleurstellende kwalificatie; de 25-jarige coureur noteerde de langzaamste tijd in Barcelona. Helmut Marko verdedigde deze nieuwe sof door te stellen dat Red Bull zelden meteen een competitieve bolide aflevert. “We mogen niet over het hoofd zien dat onze auto’s vaak rampzalig zijn op vrijdag”, verklaarde de Oostenrijker tegenover de media in Spanje.

RB21

“En dan lukt het ons om ze vóór de kwalificatie te verbeteren – er zijn elke keer behoorlijk ingrijpende aanpassingen aan de set-up nodig. Max (Verstappen, red.) past zich direct aan, terwijl Tsunoda een paar ronden nodig heeft om vertrouwen te tanken”, lichtte Marko toe. “Maar als je al in de kwalificatie zit, is er geen tijd om te wennen. Daarnaast moet het gezegd worden dat hij in Barcelona niet over dezelfde technische specificaties beschikte – vanwege zijn zware ongeluk in Imola.”

Wat dat betreft had de crash van Tsunoda niet op een slechter moment kunnen komen. Door de schade miste de Japanner gedurende de triple header een aantal belangrijke upgrades die Max Verstappen wél op de auto had. Mogelijk verklaart dat het verschil tussen beide Red Bull-coureurs. Helmut Marko bevestigde in ieder geval dat Tsunoda tijd verliest door zijn ‘verouderde’ versie van de RB21: “Alleen al qua auto moet hij twee à drie tienden inleveren.”

