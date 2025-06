Red Bull-teambaas Christian Horner heeft onthuld dat Max Verstappen zijn excuses heeft aangeboden aan het team na de botsing met George Russell in Barcelona. De twee raakten slaags in bocht vijf, waarbij de Nederlander extra gas gaf om zijn Mercedes-rivaal van de racelijn te duwen. Daarvoor kreeg hij een tijdstraf en drie strafpunten op zijn licentie. Verstappen betuigde later spijt op sociale media.

“We verlaten Barcelona gefrustreerd dat we niet meer uit de race hebben gehaald”, schreef Horner in een eigen bericht op Instagram. “Als team vielen we aan door drie keer te stoppen, wat de betere strategie was”, verdedigde hij Red Bull. “Het was alleen de safety car die het voor ons verpestte. We zouden nooit zo dicht bij Lando (Norris, red.) zijn geweest als die driestopper er niet was geweest.”

‘Maar dat is racen’

“De safety car kwam op het slechtst mogelijke moment voor onze strategie”, legde de Engelsman uit. “We hadden de keuze om op oudere banden te blijven rijden of het risico te nemen met een nieuwe set harde banden. Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar we hebben op dat moment de beste beslissing genomen met de informatie die we hadden. Het resultaat dat volgde was frustrerend, want het leek een makkelijk podium voor Verstappen en goede punten voor het kampioenschap te worden.”

LEES OOK: Horner verwerpt uitspraken van Nico Rosberg: ‘Sensatiezucht’

“Verstappen verontschuldigde zich tijdens de nabespreking voor zijn incident met Russell“, onthulde Horner. “De safety car had ook invloed op Tsunoda’s race; hij had heel dichtbij de top tien kunnen zitten, misschien zelfs in de punten. Maar zo is racen”, besloot hij. “Het kan in een fractie van een seconde omslaan. Het is een van de redenen waarom we allemaal zo gefascineerd en verliefd zijn op deze sport. Het was een zwaar weekend, maar we zullen de komende weken hard werken om de afstelling van de auto te verbeteren en sterk terug te komen in Montréal.”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.