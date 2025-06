Max Verstappen kreeg de wind van voren na zijn controversiële optreden tijdens de GP van Spanje. De Nederlander leek opzettelijk tegen de Mercedes-bolide van rivaal George Russell aan te rijden. Het incident leverde hem een kostbare tijdstraf op. Toch zijn er verschillende kenners die vinden dat hij zwaarder had moeten worden bestraft, onder wie oud-kampioen Nico Rosberg, al is Red Bull-teambaas Christian Horner het daar – uiteraard – niet mee eens.

“Hij (Verstappen, red.) moet een zwarte vlag krijgen”, aldus Nico Rosberg naar aanleiding van het incident. “Hij botste expres tegen Russell aan, gewoon om een punt te maken”, concludeerde de Duitser in zijn wedstrijdcommentaar voor Sky Sports. “Dat was verschrikkelijk. Dat zag er niet goed uit. Dat is erg, erg, erg. Dat is echt erg.” Verstappen kreeg uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn racelicentie – een mokerslag voor zijn titelkansen.

Christian Horner werd na afloop van de race gevraagd naar de opmerkingen van Nico Rosberg, maar de Red Bull-teambaas deed het commentaar af als sensatiezucht. “Nico (Rosberg, red.) is behoorlijk sensationeel in zijn manier van commentaar geven”, sneerde Horner. “Ik stel voor dat we het daarbij laten.” Verstappen zelf was evenmin onder de indruk van de uitspraken. “Ja, dat is zijn mening; iedereen mag zijn mening hebben”, verklaarde de Nederlander botweg.

