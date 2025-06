Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het op dit moment somber in voor de titelkansen van Max Verstappen. De Nederlander is de aansluiting met McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris in het coureurskampioenschap steeds meer kwijt, nadat hij in Barcelona niet meer dan één punt kon pakken. ‘Als wij onze problemen niet oplossen, dan wordt het gat alleen maar groter’, vertelt Marko.

Het gat tussen kampioenschapsleider Oscar Piastri en derde plaats Max Verstappen is na de GP Spanje alleen maar groter geworden. De Nederlander staat inmiddels 49 punten achter op de Australiër, en 39 punten achter op tweede plaats Lando Norris. Mede door de tijdstraf voor het incident met George Russell in Barcelona, eindigde Verstappen als tiende en pakte hij zo maar één punt. Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het somber in en verwacht niet dat Verstappen gauw weer de twee McLaren-coureurs kan bijbenen.

‘Elke ronde op de limiet’

Volgens de Oostenrijker heeft Red Bull momenteel simpelweg niet de auto om McLaren uit te dagen. “Max moet elke ronde op de limiet rijden, dat is de enige manier (om de McLarens bij te houden, red.)”, onthult Marko tegen ServusTV. “Je kan het ook zien in de manier waarop Yuki Tsunoda momenteel aan het worstelen is, hoe al (Verstappens, red.) teamgenoten worstelden. Alleen Max kan met de auto omgaan, ook al heeft deze nu een groter werkvenster.”

“Als alles meezit, dan zijn we net zo snel als McLaren”, vervolgt Marko. “Maar dat is slechts een keer in de drie of vier races. McLaren staat altijd vooraan. Als wij onze problemen niet oplossen, dan wordt het gat alleen maar groter.” Toch geeft de Oostenrijker de moed nog niet op. “Met Sebastian Vettel stonden we 44 punten achter op Alonso, en die achterstand konden we toen ook inhalen”, blikt Marko terug op het 2012-seizoen. “We geven dus nog niet op, maar het zal niet makkelijk worden.”

