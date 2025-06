Tijdens de Grand Prix van Spanje kreeg Max Verstappen een tijdstraf opgelegd vanwege zijn opstootje met George Russell. Hoewel Jeroen Bleekemolen het optreden van de Red Bull-coureur afkeurt, vindt hij het stiekem ook wel verfrissend. “Het is juist mooi dat we figuren als Verstappen in de F1 hebben”, zegt hij in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Bleekemolen begrijpt de frustratie van Verstappen, al vindt hij de actie op het circuit niet goed te praten. Tegelijkertijd is hij blij dat er nog coureurs zijn die zowel op als naast de baan van zich laten horen. “Het is juist mooi dat we figuren als Verstappen in de F1 hebben. Dat het allemaal niet te netjes hoeft en je ook eens buiten de lijntjes kleurt.”

Volgens Bleekemolen is het rebels zijn zelfs een beetje onderdeel van het Formule 1-DNA. “In de geschiedenis van de sport gebeurden zulke dingen genoeg, en tegenwoordig is het charmante er soms wel een beetje vanaf. Dan is het toch mooi dat er figuren zijn die dat nog wel hebben.”

“Daarnaast hangt Russell iets te vaak de ideale schoonzoon uit,” vult verslaggever Frank Woestenburg aan. “Misschien heeft hij wel een beetje het verkeerde beroep gekozen en had hij dominee moeten worden in plaats van een Formule 1-coureur. Hij is een beetje een moraalridder.”

De kritiek op Verstappen na de race in Barcelona is stevig, maar volgens Woestenburg ook een tikkeltje overdreven. “Max wordt sinds Spanje tot de enkels afgezaagd, maar we moeten ook niet vergeten dat als we twintig George Russells op de grid hebben staan, niemand meer naar de sport zou kijken. Dus het is ook wel goed dat dit af en toe gebeurt.”

Of bekijk de video van de podcast hier:



