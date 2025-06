Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft felle kritiek geuit op de beslissing van de stewards tijdens de GP van Spanje. Max Verstappen raakte in de slotfase van de race in een verhitte strijd verwikkeld met George Russell. Daarbij reed hij opzettelijk tegen de Mercedes van zijn rivaal aan, wat hem een kostbare tijdstraf opleverde. Volgens Villeneuve had Russell echter al een straf moeten krijgen voor zijn actie bij de herstart, nog vóór de controversiële botsing met Verstappen.

Na een late herstart achter de safety car in Barcelona duwde Russell zijn Red Bull-rivaal wijd in de eerste bocht, waardoor Verstappen van zijn lijn werd gedwongen. Red Bull adviseerde Verstappen vervolgens om Russell wellicht beter te laten passeren om een straf voor leaving the track and gaining an advantage te voorkomen – een advies dat achteraf overbodig bleek. Verstappen gaf met tegenzin toe, maar niet voordat hij, ogenschijnlijk bewust, tegen Russell was aangereden.

Het incident leverde de Nederlander een tijdstraf van tien seconden én drie strafpunten op zijn racelicentie op. Hij eindigde daardoor als tiende en verloor kostbare punten ten opzichte van titelrivalen Oscar Piastri en Lando Norris. Bovendien staat hij nu op elf strafpunten – bij één extra bestraffing wordt hij automatisch voor één race geschorst. Zijn eerste strafpunten vervallen op 30 juni, na de GP van Oostenrijk.

FIA-stewards meten met twee maten?

Russell bleef buiten schot en ontving geen straf van de wedstrijdleiding, tot grote frustratie van Jacques Villeneuve. “Het was niet opzettelijk”, zei de Canadees over de actie van Verstappen. “Het gebeurde in het heetst van de strijd”, legde hij uit tegenover BetVictorCasino. “Verstappen wilde zijn plek meteen terug, maar verprutste het volledig. Toen riepen mensen meteen dat hij het expres had gedaan. Het gekke is dat Russell eigenlijk een straf verdiende – hij raakte Verstappen op het achterwiel bij het ingaan van de eerste bocht. Volgens de regels geldt dat als het forceren van een botsing en het van de baan duwen van een andere coureur. Dus waarom kreeg hij daar geen straf voor?”

Villeneuve stelde dat er met twee maten wordt gemeten. “Als er regels zijn, dan moeten die voor iedereen gelden”, aldus de oud-kampioen. “Russell verdiende een straf.” Verstappen zag door het incident belangrijke WK-punten in rook opgaan. “Hij weet dat hij niet de beste auto heeft, en om toch resultaten te boeken, moet hij op de limiet rijden – of er zelfs overheen”, besloot Villeneuve. “Op een gegeven moment leidt dat tot inschattingsfouten, en dat maakt zijn strijd om de wereldtitel een stuk moeilijker.”

