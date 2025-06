Ten overstaan van de internationale media in Montreal liet Max Verstappen er donderdag geen twijfel over bestaan dat hij zijn manier van racen niet zal veranderen. Nu niet. Nooit niet. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull werd de hemd van het lijf gevraagd over zijn botsing met George Russell, twee weken geleden in de slotfase van de Spaanse GP, en de straf die daarop volgde.

“Ik zal blijven racen zoals ik altijd heb geracet. Ik kan niet alles uit de weg gaan. Ik vertrouw op mezelf”, zo betoogde de hoofdpersoon met overtuiging in de aanloop naar de GP van Canada.

Na de vorige race, in Barcelona, ontving Verstappen van de stewards een tijdstraf van tien seconden vanwege het incident met Russell, waardoor hij als tiende werd geklasseerd en slechts één WK-punt verdiende. Tevens ontving de Nederlander drie punten op zijn race-licentie, waardoor hij slechts één strafpunt verwijderd is van een race schorsing.

Verstappen maakt zich daar op geen enkele wijze druk om, vertelde hij desgevraagd tijdens de druk bezochte mediasessie in de hospitalityruimte van Red Bull Racing. “Of het eerlijk is dat ik in deze positie zit? Ik weet het niet, maar tegelijkertijd, het leven is ook niet altijd eerlijk. Ik maak me er geen zorgen over. Ik kom hier om te racen. En ik zal hard racen, op een manier zoals ik denk dat ik moet racen. Ik ben er hier niet op uit om een schorsing te krijgen, maar ik ga ook niet op een andere manier racen. Voor jullie blijft het (een dreigende schorsing, red.) misschien een verhaal, voor mij niet.”

‘Iedereen maakt fouten’

In Montreal was het voor het eerst dat Verstappen openlijk over het incident in Barcelona sprak, afgezien van zijn korte bericht op social media, daags na de race, waarin hij zich min of meer verontschuldigde.

Verstappen daarover: “Het was in het geheel niet moeilijk om dat bericht te schrijven. Je evalueert na iedere race hoe zaken gegaan zijn, ook na goede races. Dat was nu niet anders. We hoeven niet alle details terug te halen, maar ik kreeg in de slotfase van de race na het contact met Russell te horen dat ik mijn positie moest opgeven, terwijl ik vond dat we gewoon door konden gaan. Het einde van de race was om die reden behoorlijk frustrerend voor mij. Helemaal omdat eigenlijk tot dat bewuste moment alles goed verliep. We hadden een goede strategie en konden zelfs McLaren nog onder druk zetten. Aan het eind kwamen vervolgens een hoop dingen samen, hetgeen leidde tot de botsing met Russell. Het was duidelijk een inschattingsfout in de bewuste bocht. Maar iedereen maakt fouten in het leven. Daar leer je van en vervolgens ga je weer door. Het is duidelijk dat we er in de toekomst beter mee om zullen proberen te gaan.”

Voor dit weekend maakt Verstappen zich in ieder geval geen illusies. Een sportieve stunt op het circuit waar hij de afgelopen drie jaar op rij wist te winnen zit er volgens hem niet in. Max Verstappen: “McLaren is overal sneller, dus het komt niet eens in me op om met hun de strijd aan te gaan. Ik focus me meer op de andere teams. Mercedes was hier afgelopen jaar al sterk en ik denk dat ze dit seizoen competitiever zijn, dus een podiumplek zal moeilijk genoeg worden.”

