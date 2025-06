Ook Günther Steiner zag hoe de GP Spanje ongelukkig afliep voor Max Verstappen. De Nederlander lag op koers voor de derde plek, totdat een aanvaring met George Russell een einde maakte aan die hoop. Volgens de voormalig teambaas van Haas begon Verstappens pech echter al daarvoor: ‘Hij was zo overstuur door de banden die Red Bull aan hem gaf.’

De derde plaats was in het vizier voor Max Verstappen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, totdat een late safety car roet in het eten gooide. De race moest herstart worden, na de uitvalbeurt van Andrea Kimi Antonelli, en de Nederlander stond als enige coureur op de harde band. Al gauw kwam Charles Leclerc voorbij, en ook George Russell probeerde Verstappen meteen na de herstart in te halen. Dat laatste ging niet zonder slag of stoot, en de twee coureurs raakten elkaar. Verstappen ging vervolgens wijd en kwam voor Russell weer de baan op.

Op dat moment ontstond er verwarring binnen Red Bull, en het team adviseerde Verstappen om de plek aan Russell terug te geven. Tot groot ongenoegen van de Nederlandse coureur, en met een tweede aanvaring met de Brit tot gevolg. Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner zag het allemaal gebeuren. “Paniek is misschien niet het goede woord, maar ik denk dat hij daar zijn verstand even verloor”, analyseert de Italiaan het moment in de Red Flags-podcast. “Hij is daar niet aan gewend.”

Banden

Volgens Steiner ging het echter al mis voordat Verstappen en Russell elkaar tegenkwamen. “Max was zo overstuur door de banden die ze hem gaven. Ik denk dat dat de oorzaak was. Toen hij op het gas ging en zijwaarts ging bij de herstart, er zijn niet veel coureurs die zo’n auto zo kunnen opvangen”, vervolgt Steiner zijn analyse. “Dat was behoorlijk wreed. Hij ving de auto toen wel op, maar in zijn hoofd had hij duidelijk zoiets van: ‘Ik ben er klaar mee. Ik ben de sigaar.’ En op dat moment kreeg hij het niet meer voor elkaar. Het was raar, want hij is een beetje temperamentvol, maar niet zo erg.”

Verstappen eindigde de race als tiende, mede door een tijdstraf voor het incident met Russell. “Ik denk dat Max zo teleurgesteld was, want uiteindelijk reed hij tot aan de safety car een goede race. De drie stops van Red Bull werkten erg goed”, voegt Steiner eraan toe. “Ik denk dat ze McLaren behoorlijk onder druk hebben gezet. Maar Max deed net op het einde alles wat hij normaal niet zou moeten doen.”

