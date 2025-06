Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt een rampscenario voor zijn team te voorkomen. Max Verstappen heeft na de ongelukkige afloop van de GP Spanje een totaal van elf strafpunten op zijn racelicentie staan, en is daarmee nog maar één punt verwijderd van een schorsing. De Oostenrijker waarschuwt zijn stercoureur om ‘niets fout te doen’ tijdens GP Canada, anders kan de Nederlander nog wel eens Red Bulls thuisrace in Oostenrijk eind juni missen.

Max Verstappen verliet de GP Spanje niet alleen met maar één gepakt WK-punt, maar ook met drie extra strafpunten op zijn racelicentie. Nog maar één strafpunt en de Nederlander wordt voor een Grand Prix geschorst. De thuisrace van Red Bull, de GP Oostenrijk, staat echter al eind juni op programma. Als de Red Bull-coureur strafpunten krijgt in Canada, kan Verstappen wel eens tijdens de thuisrace van zijn team aan de zijlijn zitten. Adviseur Helmut Marko waarschuwt zijn stercoureur daarom om geen ‘ondoordachte’ acties te ondernemen tijdens de aankomende Grand Prix in Montréal.

“Nu mag Max de komende twee raceweekenden niets fout doen en natuurlijk zal hem verteld worden dat hij niets ondoordacht mag doen”, schrijft Marko in zijn column voor Speedweek. “Het zou een ramp zijn als hij niet zou kunnen starten in Oostenrijk.” Toch verwacht de Oostenrijker niet dat dat ‘rampscenario’ Red Bull staat te wachten. “Het is niet echt zo dat Max in elke race iets fout doet. De eerste strafpunten komen te vervallen na Oostenrijk.”

Bittere pillen

Volgens Marko was het incident in Spanje vooral ten gevolge van een aantal ‘bittere pillen’ voor de Nederlander tijdens de slotfase van de race. “Je moet naar de algehele situatie kijken”, vervolgt de adviseur. “Ten eerste stond hij op de harde band, ook al wilde hij dat niet. Dan was er die uitwijkmanoeuvre in de eerste ronde (na de herstart, red.), waardoor hij bijna van de baan afvloog. Vervolgens rijdt Leclerc met ruim driehonderd km/u tegen de zijkant van zijn auto. Daar werd verder niet bij stilgestaan en was ook erg gevaarlijk. Natuurlijk was de sfeer daardoor gespannen.”

De aanvaring met Russell was daarom slechts het topje van de ijsberg. “Max, die de reglementen door en door kent, zei dat hij de plaats niet hoefde terug te geven. Maar hij kreeg te horen dat hij de positie wel moest teruggeven. Bovendien is Russell niet bepaald zijn beste vriend”, sluit de Red Bull-topman af.

