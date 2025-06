Red Bull-teambaas Christian Horner is van mening dat het incident tussen Max Verstappen en George Russell in Spanje een probleem bij de FIA blootlegt. De aanvaring tussen de twee coureurs vond plaats nadat er binnen Red Bull onduidelijkheid ontstond over of Verstappen nu wel of niet de positie aan Russell moest teruggeven. ‘Het zou fijn zijn als de wedstrijdleiding in het gevolg meteen een oordeel zou geven’, concludeert Horner.

De aanvaring tussen Max Verstappen en George Russell tijdens de Grand Prix van Spanje is daags na de race nog altijd het onderwerp van gesprek. Het incident kwam ten gevolge van verwarring binnen Red Bull over de eerdere inhaalpoging van de Brit. Russell probeerde vlak na de herstart van de Spaanse race al om aan Verstappen voorbij te komen, waarbij de Nederlander wijd moest gaan om een botsing te voorkomen. Red Bull dacht vervolgens dat Verstappen de positie terug moest geven aan Russell, tot groot ongenoegen van de Nederlander en met de tweede aanvaring tussen de twee tot gevolg.

Meer duidelijkheid vanuit de wedstrijdleiding

Het opstootje tussen Verstappen en Russell had echter voorkomen kunnen worden. De FIA stelde de wereldkampioen na de race in het gelijk dat hij de Mercedes-coureur inderdaad niet voorbij hoefde te laten gaan. Volgens teambaas Christian Horner legt het hele debacle een belangrijke kwestie binnen de FIA bloot. “Het zou fijn zijn als de scheidsrechter of als de wedstrijdleider in het vervolg meteen zou zeggen: ‘Rijd door’ of: ‘Je moet de positie teruggeven’”, legt Horner uit aan The Race. “Het is heel moeilijk voor het team om die beslissing subjectief te maken, omdat je afgaat op historische precedenten.”

“Je kijkt naar wat je voor je hebt en je probeert te anticiperen op wat de stewards en de wedstrijdleiding denken”, vervolgt de Britse teambaas. “Het zou gunstig zijn voor de teams als de wedstrijdleiding die beslissing meteen zou nemen en zou zeggen: ‘Of je geeft hem terug of je krijgt een straf’, in plaats dat teams moeten raden wat de stewards gaan doen.” Red Bull besloot het zekere voor het onzekere te nemen door Verstappen te vragen de plek terug te geven aan Russell.

Het is pas de laatste paar jaar zo dat teams moeten raden naar het besluit van de wedstrijdleiding. De renstallen konden eerder wel direct het gesprek aangaan met de leiding over incidenten tijdens de race. Dit veranderde echter aan het begin van het 2022-seizoen, toen toenmalig wedstrijdleider Niels Wittich een einde maakte aan de directe communicatiemogelijkheden.

