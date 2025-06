George Russell heeft nog altijd geen nieuw contract bemachtigd voor het volgende Formule 1-seizoen. Toto Wolff heeft meerdere keren bevestigd dat hij tevreden is over de Britse coureur, die ook dit jaar al waardevolle punten scoorde voor de Silberpfeile. Toch heeft hij Russell nog geen nieuw contract aangeboden — mogelijk vanwege het dreigende vertrek van Max Verstappen bij Red Bull. Naar verluidt heeft Christian Horner al ‘verkennende gesprekken’ gevoerd met Russell.

Hoewel teambaas Toto Wolff publiekelijk zijn tevredenheid over Russell uitspreekt, werpt Max Verstappen een schaduw over hun samenwerking. De Nederlander staat tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar via een exitclausule — die tijdens de zomerstop van kracht zou kunnen worden — kan de samenwerking vroegtijdig worden beëindigd. Veel kenners gaan ervan uit dat Mercedes direct zou toeslaan als Verstappen beschikbaar komt, zelfs als dat ten koste zou gaan van Russell.

Volgens The Race zouden Russell en Red Bull-teambaas Christian Horner de afgelopen weken al ‘informele gesprekken’ hebben gevoerd. Deze gesprekken waren voornamelijk bedoeld om de onderlinge situatie te peilen. Van serieuze onderhandelingen over een contract of racestoeltje is voorlopig nog geen sprake. Toch blijft het opvallend dat Russell zijn opties openhoudt, temeer omdat Wolff hem — zolang Verstappen in beeld is — aan het lijntje lijkt te houden.

‘Mercedes tevreden met huidige line-up’

In de Beyond the Grid-podcast werd test- en reservecoureur Valtteri Bottas gevraagd naar de situatie bij Mercedes. De excentrieke Fin voegde zich dit jaar opnieuw bij de Duitse renstal. Hij kon inhoudelijk weinig zeggen over de contractsituatie, maar sprak wel zijn vertrouwen uit in de huidige line-up” “Realistisch gezien denk ik dat Mercedes en Toto Wolff behoorlijk tevreden zijn”, aldus Bottas.

“Kimi (Antonelli, red.) boekt vooruitgang”, legde Bottas uit. Als reservecoureur is hij nauw betrokken bij het leerproces van de jonge Italiaan. “Ja, hij heeft de laatste tijd een paar moeilijke momenten gehad, maar dat hoort erbij. Ik denk dat hij meer een langetermijninvestering is.” Over Russell was hij eveneens positief: “George (Russell, red.) doet het geweldig — hij is consistent en haalt het maximale uit de auto. Dus ik zou eigenlijk geen reden zien voor verandering als ik teammanager was.”

Naar verluidt heeft Christian Horner – voor het geval dat Verstappen weggaat bij Red Bull – al ‘verkennende gesprekken’ gevoerd met George Russell (Red Bull Content Pool)

