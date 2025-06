Een ambitieus vijfjarenplan moet Red Bull-junior Rocco Coronel (14) zo dicht mogelijk naar de Formule 1 brengen. Tom Coronel is volgens eigen zeggen negen dagen in de week druk met de coaching en begeleiding van zijn zoon, die dit jaar als rookie furore maakt in de autosport. De laatste ontvangt daarnaast ook af en toe advies van Max Verstappen…

In de speciale vaderdageditie van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid dubbelinterview met Tom en Rocco Coronel over hun gedeelde droom. Lees hieronder alvast een korte passage uit het verhaal.

In het eigen kartcentrum in Huizen volgt halverwege het interview een bijzondere bekentenis. Vijf jaar geleden tijdens een gezinsvakantie in Ibiza leende Rocco Coronel – toen negen – in een onbewaakt ogenblik de mobiele telefoon van zijn vader om snel het nummer van Max Verstappen te kopiëren. “Toen heb ik Max maar gewoon geappt om hem wat te vragen”, zegt hij.

Rocco Coronel neemt een slok van zijn colaatje, pakt z’n mobiel erbij en bladert terug in de whatsapp-geschiedenis om zijn eerste vraag aan Max Verstappen erbij te pakken. ‘Wat moet ik doen om zo goed te worden als jij?’ Het antwoord van Verstappen liet destijds niet lang op zich wachten: ‘Leergierig zijn, nooit tevreden zijn met wat je haalt en altijd proberen te analyseren wat er nog beter kan. En gewoon gas d’r op!’

Tom Coronel hoort de anekdote van zijn zoon met een lach aan. “Ik vind het grappig en mooi tegelijkertijd. Want dit laat zien dat Rocco dingen uit zichzelf doet, dat hij niet gestuurd wordt, maar juist zelf naar wegen zoekt om beter te worden en informatie te verkrijgen. En ik vind het mooi dat Max altijd reageert. Ik denk dat hij dit stiekem ook wel grappig vindt. Sterker, dit zou Max zelf op die leeftijd ook gedaan kunnen hebben, schat ik zo in.”

