Rocco Coronel heeft afgelopen weekend de eerste twee races van de Spaanse Formule 4 gewonnen. In Valencia hield hij twee keer de concurrentie achter zich. De Red Bull Junior zette zijn startplaatsen op de eerste startrij om in overwinningen. De derde, tevens laatste race, begon hij als zesde en finishte hij als vierde. “Gelijk een goed begin”, aldus Coronel.

Op het Circuit Ricardo Tormo in Cheste, dicht bij Valencia, nam Coronel het op tegen 34 andere coureurs. Door het winnen van de eerste twee races en een vierde positie in de derde in het openingsweekend, gaat de zoon van autocoureur Tom Coronel aan de leiding in het kampioenschap van de Spaanse Formule 4. “De eerste race van het seizoen winnen is natuurlijk gelijk een goed begin”, liet de 15-jarige coureur weten in een persbericht.

‘Echt een mooi gevoel’

Bij de start werd de Red Bull Junior naast de baan gedrukt door polesitter Vivek Kanthan. De Amerikaan kwam als eerste over de streep, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor deze actie. Omdat Coronel zijn tweede positie vasthield én binnen die marge bleef, werd hij alsnog tot winnaar uitgeroepen. “Ik moest een beetje managen, maar kon mijn tweede plek behouden. Door die straf heb ik uiteindelijk gewonnen”, aldus de MP Motorsport-coureur.

In de tweede race startte Coronel op gebruikte banden, terwijl de meeste coureurs op nieuwe banden reden. Toch nam hij bij de start direct de leiding en stond die niet meer af. “Ik zat bij de start meteen aan de binnenkant, hield een autobreedte ruimte en pakte de leiding. Echt een mooi gevoel”, verklaarde de Nederlander.

‘Op een haar na pole gemist’

De kwalificatie in de Formule 4 verloopt anders dan in de Formule 1. In vijftien minuten wordt de startopstelling bepaald op basis van de snelste ronde. Voor race één en drie zijn er aparte sessies, voor race twee geldt de tweede snelste tijd uit de eerste kwalificatie. Dus het is belangrijk om ook dan al een snelle ronde te rijden. “Ik ben de avond ervoor op het circuit gebleven om alles te analyseren, zodat ik alles eruit kon halen in de aanloop naar de kwalificatie. Dat wierp zijn vruchten af. Voor beide races stond ik op de eerste startrij. Het is natuurlijk jammer dat ik de pole op een haar na miste”, aldus Coronel.

In de tweede kwalificatie reed Coronel de zesde tijd, onder natte omstandigheden na regen in de nacht. Daardoor moesten de coureurs andere lijnen rijden. “In de race reed ik meteen naar de vierde plaats, maar verloor die ook weer in de openingsronde. Er werd hard gestreden, met meerdere Safety Cars en restarts. Eén rijder voor mij viel uit, waardoor ik weer een plaatsje opschoof. Ik heb nog een poging gedaan om een plek te winnen, maar dat lukte net niet.”

‘Toch vijf bekers’

Naast het algemene klassement, is er ook een rookiekampioenschap. “Uiteindelijk neem ik vijf bekers mee naar huis – twee keer eerste én beste rookie, plus één keer tweede rookie. Daar ben ik zeer tevreden mee. Ik heb veel punten gescoord en heb goed aan mezelf kunnen werken. Hier kunnen we op doorbouwen”, concludeerde Coronel. De Nederlander komt van vijf tot en met zeven juni weer in actie in de Spaanse Formule 4, op het circuit van Portimão in Portugal.

