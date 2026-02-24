Helmut Marko heeft de volgende Max Verstappen al in het vizier. De Oostenrijker ziet in racetalent Rocco Coronel een potentiële Formule 1-coureur, zo verklaarde hij onlangs in een documentaire. Nu de toekomst van Verstappen in de koningsklasse steeds vaker ter discussie staat – met name door het nieuwe F1-tijdperk dat in 2026 wordt ingeluid – wordt er ook nadrukkelijker gesproken over mogelijke opvolgers. Volgens Marko presteert Coronel veelbelovend.

Max Verstappen heeft de afgelopen jaren ongekende successen gevierd met Red Bull. De Limburger veroverde vier wereldtitels en boekte meer dan zeventig zeges. Tegelijkertijd flirt hij steeds nadrukkelijker met andere raceklassen. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Duitse NLS-klasse en mogelijk verschijnt hij dit jaar aan de start van de 24 uur van de Nürburgring. Daarnaast droomt hij van deelname aan Le Mans, het liefst met een volledige F1-bezetting. Ondertussen waarschuwt hij dat de nieuwe reglementaire cyclus in de Formule 1 hem langzaam richting de uitgang duwt.

Mogelijk kan Rocco Coronel hem op termijn vervangen, zo voorspelde Helmut Marko. De 15-jarige Nederlander werd twee jaar geleden al opgenomen in het Red Bull-juniorprogramma en maakt sinds kort furore in de Spaanse Formule 4; afgelopen weekend maakte hij zijn debuut tijdens het Winter Championship en was hij direct goed voor twee podiumplaatsen. Viaplay maakte een documentaire over het jonge talent, waarin ook Marko aan het woord komt. De Oostenrijker haalde daarin een geslaagde GP3-test in 2024 aan, die Coronel uiteindelijk een plek in het opleidingsprogramma van Red Bull opleverde.

Volwassenheid en zelfvertrouwen

“Voor zijn leeftijd presteerde Rocco buitengewoon goed”, aldus Marko. “Een GP3-auto is al behoorlijk snel, maar hij voelde zich er meteen comfortabel in en zette direct de snelste tijd neer. Ik weet zeker dat we, als Max Verstappen ooit stopt, zijn opvolger al klaar hebben staan.” Volgens Marko straalt Coronel opmerkelijke volwassenheid en zelfvertrouwen uit. “Hij legde uit hoe hij racen combineert met school, en samen hadden we al snel een duidelijk leerpad uitgestippeld.”

Coronel is dankbaar voor de lovende woorden, maar wil niet te hard van stapel lopen. “Natuurlijk is het mijn doel om in de Formule 1 te komen, maar ik ga nu niet zeggen dat ik het zeker ga halen. Je weet nooit wat er kan gebeuren”, reageerde hij. “Misschien strand ik in de Formule 3 of Formule 2. Je weet het nooit.” Over zijn contact met Helmut Marko zei hij: “Ik heb een paar appjes van Marko gekregen. Normaal krijg ik alleen felicitaties, dus dat we nu wat meer contact hebben, is een goed teken. Ik hoor dat hij eigenlijk nooit appt”, grapte hij. “We zetten goede stappen, maar ik wil mezelf blijven verbeteren.” Coronel maakt nog altijd deel uit van het Red Bull-opleidingsteam, al ging Helmut Marko vorig jaar met pensioen.

