Jos Verstappen is blij te kunnen melden dat de rust is teruggekeerd bij het team van zijn zoon Max. De afgelopen maanden plaatste de voormalig Formule 1-coureur steeds vaker vraagtekens bij Red Bull. Met name tijdens het schandaal rond Christian Horner uitte hij stevige kritiek op de Oostenrijkse renstal. Inmiddels waait er echter een frisse wind door het team, mede dankzij teambaas Laurent Mekies, en dat is Verstappen senior niet ontgaan.

Hoewel Red Bull op basis van de voorbije testweken niet als topfavoriet wordt bestempeld, is Jos Verstappen voorzichtig optimistisch over de ontwikkelingen in Milton Keynes. Bovendien vindt hij het lastig om in zo’n vroeg stadium uitspraken te doen over de onderlinge krachtsverhoudingen. “Je weet natuurlijk nooit precies wat het daadwerkelijke tempo is”, legde hij uit tegenover het Belgische RTBF. “Tijdens tests kun je niet achter de schermen kijken, maar om eerlijk te zijn ben ik best tevreden over wat ik heb gezien.”

Glansrol voor Laurent Mekies

Volgens kenners kwamen Mercedes en Ferrari als sterkste uit de bus, maar ook Red Bull maakte een solide indruk. Vooral de betrouwbaarheid van de gloednieuwe aandrijflijn viel op. Het team nam dit jaar afscheid van de vertrouwde Honda-motor en ontwikkelde een eigen krachtbron in samenwerking met Ford. Daarmee ging een langgekoesterde droom van wijlen teamoprichter Dietrich Mateschitz in vervulling. “Mijn eerste indruk is dat vooral de motor sterk en betrouwbaar is”, vond ook Jos Verstappen. “Kleine problemen zijn er altijd, dat is normaal. Er kunnen altijd zaken verbeterd worden in de afstelling, maar op dit moment lijkt de auto uitstekend te functioneren. Er zijn veel kilometers gemaakt en dat stemt hoopvol.”

Tot slot prees hij de sfeer binnen het team. Ten tijde van Christian Horner vergeleek hij Red Bull nog met ‘een kleuterschool’ en verklaarde hij ‘helemaal klaar’ te zijn met de Britse teambaas. Diens opvolger, de Fransman Laurent Mekies, krijgt daarentegen lovende woorden van Verstappen. “Het team functioneert heel goed”, zei hij. “Er zijn veel nieuwkomers, veel nieuwe gezichten, maar de sfeer is uitstekend. De rust is – gelukkig – teruggekeerd en dat heeft een positief effect op het hele team.” Over de rol van Mekies voegde hij toe: “Hij beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en weet mensen goed te doorgronden. Bovendien is het gewoon een geweldige vent.”

