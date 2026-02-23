Laura Müller en Hannah Schmitz krijgen tijdens de aankomende GP van Australië een eigen F1-bocht. Binnen de autosport is het een langgekoesterde traditie om delen van een circuit te vernoemen naar coureurs of andere prominenten uit de sport. Ter ere van Internationale Vrouwendag – die dit jaar samenvalt met de GP in Melbourne – valt die eer voor het eerst twee vrouwen ten deel. Müller en Schmitz zijn respectievelijk race-ingenieur bij Haas en hoofdstrateeg bij Red Bull.

Het initiatief maakt deel uit van het In Her Corner-project, een samenwerking tussen Engineers Australia en de Australian Grand Prix Corporation. Door een bocht naar Müller en Schmitz te vernoemen, willen de initiatiefnemers hen neerzetten als ‘inspiratiebron’ voor de volgende generatie vrouwelijke ingenieurs. Müller is sinds 2025 de eerste fulltime vrouwelijke race-ingenieur in de geschiedenis van de Formule 1. Tijdens Grands Prix ondersteunt ze Haas-coureur Esteban Ocon. De Fransman stak meermaals de loftrompet over Müller, die volgens hem al een ‘zeer indrukwekkende’ carrière heeft opgebouwd.

Inspiratiebron

“Het is een eer om zo vroeg in mijn Formule 1-carrière al deze erkenning te krijgen”, liet Müller weten. “Ik hoop dat dit meisjes en jonge vrouwen motiveert om een carrière in STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, red.) na te streven. Het is belangrijk om de prestaties van vrouwen in de autosport zichtbaar te maken, en het is geweldig om hier samen met Hannah onderdeel van te zijn.” Schmitz speelt op haar beurt een sleutelrol binnen Red Bull. In de loop der jaren werkte ze nauw samen met diverse coureurs, onder wie Max Verstappen. Mede dankzij haar strategische inzichten boekte de Nederlander meerdere overwinningen en podiumplaatsen.

“Ik ben dol op mijn werk”, vulde Schmitz aan. “Als je de kans krijgt om zo’n carrièrepad te kiezen, zorg er dan voor dat het echt bij je past. Ik was zelf altijd al nieuwsgierig naar hoe dingen werken en had een passie voor auto’s. Op school kreeg ik veel steun en aanmoediging van leraren die mijn ogen openden voor de wereld van techniek; zij vormden mijn inspiratie.” Tijdens de laatste editie van de GP van Qatar beklom de Britse ingenieur voor het eerst het podium namens Red Bull. “Dat was een absolute eer”, lichtte ze toe. “Het was bijzonder om te zien hoe iedereen als één team samenwerkte.”

