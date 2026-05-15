Oud-F1-coureur Juan Pablo Montoya neemt de huidige situatie bij Red Bull onder de loep. De Colombiaan maakt zich zorgen over de leegloop bij het team, zeker omdat er een ‘sterk gerucht’, in de woorden van Montoya, rondgaat dat het laatste sleutelfiguur nog niet is vertrokken. ‘Er is een sterk gerucht dat Hannah Schmitz, de strategie-ingenieur van Red Bull, ook vertrekt’, aldus de tegenwoordige analist.

Red Bull kreeg de afgelopen jaren te maken met een flinke leegloop. Zo vertrokken sleutelfiguren Rob Marshall, Will Courtenay, Jonathan Wheatley en Adrian Newey al eerder bij de Oostenrijkse renstal. Voormalig teambaas Christian Horner werd weggestuurd, terwijl Helmut Marko eind 2025 zijn adviseurspet aan de wilgen hing. Gianpiero Lambiase – de vaste race-engineer van Max Verstappen – vertrekt na 2027 naar McLaren.

Montoya maakt zich zorgen

De huidige situatie bij Red Bull baart oud-F1-coureur Juan Pablo Montoya zorgen. “Als je het aan Red Bull vraagt, zullen ze zeggen dat alles in orde is, dat ze echt goede mensen hebben die doorstromen en dat ze gedekt zijn”, zegt de tegenwoordige analist tegen een gokplatform. “Dat kan zo zijn, maar elke keer als er iemand vertrekt, is dat een leegte die opgevuld moet worden. En het probleem is dat je de leegte niet met hetzelfde kunt opvullen, want de volgende persoon is anders. Dat is het moeilijkste gedeelte.”

Hannah Schmitz

Daarnaast is de leegloop bij Red Bull naar verluidt nog niet afgelopen. “Er is een sterk gerucht dat Hannah Schmitz, de strategie-ingenieur van Red Bull, ook vertrekt”, aldus Montoya. De Colombiaan is niet de eerste dit met dit gerucht komt. Eerder beweerde oud-Red Bull-monteur Kenny Handkammer al hetzelfde. “Het lijkt erop dat Hannah Schmitz ook vertrekt”, vertelde hij in de The Two Mechanics-podcast. Schmitz startte in 2009 als strategie-ingenieur bij de Oostenrijkse renstal, en is inmiddels een vaste waarde aan de pitmuur voor Red Bull. Haar strategieën leverden al meermaals de zege op voor Max Verstappen.

